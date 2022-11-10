ناصر القدوة: ذكرى استشهاد أبو عمار تأتي و الظروف المحيطة بشعبنا تزداد سوءاً

أكد د. ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن الذكرى الثامنة عشر لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات أبو عمار تأتي و الظروف المحيطة بشعبنا تزداد سوءاً.

و قال في تصريح صحفي:" هذه الظروف السيئة يقابلها استمرار النضال العنيد لشعبنا، وتقديمه مزيداً من الشهداء فداءً للوطن والحركة. وما يسيئنا هنا، نحن أبناء الحركة، هو اختلاط الأقلية الأجيرة من المسحجين للمجموعة المتحكمة الفاسدة، التي تدعي كذباً تمسكها بإرث ياسر عرفات، مع الأغلبية الساحقة لشعبنا التي ما زالت على العهد وماضية في مسيرة الفداء".

وأضاف القدوة: "كدليل على موقف المجموعة المتحكمة ضد إرث عرفات، نستذكر تدميرها لمؤسسته وفرط عقدها بطريقة تشير أنه هو المستهدف، وأن المطلوب هو تغييب تراثه".

وختم، بالتأكيد على أن هؤلاء استطاعوا اختطاف المؤسسة ولكنهم لم يستطيعوا تغييب عرفات أو نهجه لأنه سوف يبقى حياً في ضمير شعبنا حتى نتمكن من تحقيق أهدافه الوطنية.

وأكد القدوة، أننا جميعاً بالصبر والصمود والنضال سوف نتمكن من ذلك، وأن الذكرى القادمة ستأتي وقد استعدنا الحركة من خاطفيها وأعدنا الاعتبار للحركة الوطنية والوطنيين وحاسبنا الطارئين بما يؤهلنا جميعا من مواجهة كل التحديات الخارجية المحيطة بنا.