فيديو تفاصيل طبيعة مرض الطفل اركان أيوب في الأردن .. قصة هاشتاق انقذوا اركان على تويتر

تفاصيل طبيعة مرض الطفل اركان أيوب في الأردن .. قصة هاشتاق انقذوا اركان على تويتر ، ولقد تصدر هذا الوسم قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي كافة اليوم الخميس 10-11-2022 فيما يبحث الآلاف من المواطنين داخل الأردن وفي بعض من الدول العربية لمعرفة التفاصيل التي توصلهم إلى قصة المرض الذي أصاب هذا الطفل الأردني حيث يطالب آخرين من الديوان الملكي والسلطات المحلية في تقديم يد العون بأسرع وقت ممكن من أجل انقاذ حياته قبل فوات الأوان لا سيما أن حالته الصحية تدهورت وعن التفاصيل فقد وضعها لكم فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة المرفقة بالصور والفيديو ويترتب على جميع الزوار من المتابعة حتى النهاية .

تفاصيل طبيعة مرض الطفل اركان أيوب في الأردن

وفي هذه الفقرة التي جاءت بعد هذه المقالة فقد وضعنا لكم تفاصيل طبيعة مرض الطفل اركان أيوب في الأردن حيث يعاني الطفل اركان الذي لم يتجاوز عمره الثلاث سنوات من مرض ضمور العضلات الشوكي ، وحالته الصحية حرجة جدًا منذ أربعة شهور.

قصة هاشتاق انقذوا اركان

وقام والد الطفل اركان أيوب وهو موظف في المملكة العربية السعودية ، ببث مقطع فيديو تم تداوله بصورة كبيرة على المنصات الرقمية ، وهو يشكر من يساهم في تقديم ودعم توفير العلاج لأبنه ، وناشد الجميع والجهات المختصة والملك عبدالله الثاني في تقديم يد المساعدة لإنقاذ راكان .

حساب معتصم المومني علق : "الديوان الملكي الهاشمي / الطفل راكان بحاجتكم بعد الله ، كما كفلتم علاج الكابتن راتب العوضات رحمه الله والطفل هارون وفيصل الزعبي والطفلة ملاك والطفلة انتصار وغيرهم الكثير . ربنا يوفقكم دائما في طريق الخير والصلاح والسداد . يا رب ".

ولد العون علق: "الله يشفيه ويعافيه ولاكن في شيء ما عرفت افسره الي هو فيه حالات كثيرة نفس راكان واشد منه لسعوديين يطالبون ما احد يطلعهم ترند ولا يبلشون فيهم عسى ماشر مهو الأقربون اولى بالمعروف !!؟".

@RHCJO #أنقذوا_راكان



الديوان الملكي الهاشمي 🇯🇴 / الطفل راكان بحاجتكم بعد الله ،



كما كفلتم علاج الكابتن راتب العوضات رحمه الله والطفل هارون وفيصل الزعبي والطفله ملاك والطفله انتصار وغيرهم الكثير .



ربنا يوفقكم دائما في طريق الخير والصلاح والسداد .



يا رب pic.twitter.com/exi7wGWRTr — معتصم المومني / التل 52 (@MutasemMomani) November 9, 2022

ولقد وضعنا لكم تعريف طبي مبسط حول المرض ضمور العضلات الشوكي الذي يعاني من الطفل اركان أيوب ، وهو مرض وراثي حيث يصيب الرضع والأطفال ويمكن يتطور عند البالغين ويستهدف بالأساس الأعصاب والعضلات.

كما ونواصل معكم في هذا التعريف ، وقد يؤدي هذا المرض الذي يصيب الملايين من الأشخاص والأطفال حول العالم إلى ضعف العضلات على نحوٍ متزايد؛ إذ يدمر الخلايا العصبية الحركية في الدماغ والحبل الشوكي ويقتلها، وهي خلايا تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية، مثل التحدث والمشي والتنفس .

التقارير الطبية للطفل اركان ايوب

حساب ميس علق : "بستغرب ليش موضوع زي هيك ما حدا يحكي عنه و ينتشر اعلامياً ولا بس الفضائح و الاخبار التافه بصير عليها ضجة !!!!".

ونواصل معكم في هذه المقالة التي نتحدث بها عن تفاصيل طبيعة مرض الطفل اركان أيوب في الأردن .. قصة هاشتاق انقذوا اركان على تويتر ، حساب عبدالله علق : "الله يشفي راكان وغيره من ابناء وبنات المسلمين سواء اللي اشكالهم كيوت وشعورهم بنيه وشقرا وعيونهم واو او اللي شعورهم سودا وعيونهم بنيه وبشرتهم سمرا لأن كلهم جميلين ويستحقون التعاطف والرحمة ".

حساب محمد رياض علق :" #انقذوا_راكان من أجل اسعاد عائلة بأكملها... فمن احيا نفساً طيبة فكأنما أحيا الناس جميعاً.. شفاه الله وعافاه وقر به عين والداه ".