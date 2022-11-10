يديعوت احرونوت: نتنياهو يبدأ محادثات تشكيل الحكومة الجديدة

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الخميس، إن زعيم حزب “ليكود” اليميني الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدأ مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، حتى قبل تفويضه رسميًا بذلك.

وأفادت الصحيفة، أن نتنياهو اتخذ هذا القرار في إطار اتفاقات مبدئية ضمن مفاوضات يجريها مع أحزاب كتلته اليمينية.

وأوضحت أن ممثلي “ليكود” سيلتقون اليوم مع رؤساء “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ورؤساء “يهدوت هتوراة” يتسحاق غولدكنوبف وموشيه غافني.

يشار إلى أن نتنياهو، الذي من المقرر أن يكلف بتشكيل الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة، شغل منصب رئيس الوزراء لدولة الاحتلال من 2009 إلى 2021، وسابقًا من 1996 إلى 1999، وهو رئيس حزب “ليكود”، ويعتبر صاحب أطول مدة كرئيس حكومة لدولة الاحتلال منذ نشأة الكيان.

وفاز معسكر اليمين بزعامة نتنياهو بانتخابات برلمان الاحتلال (كنيست)، التي جرت الأسبوع الماضي، حيث حصل على 64 مقعدًا من مجموع مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدًا، مقابل 51 مقعدًا لمعسكر التغيير بزعامة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الانتقالية يائير لابيد.