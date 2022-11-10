مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وقادش الآن يلا شوت HD بدون تقطيع اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد يلا كورة و beIN sport

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وقادش الآن يلا شوت HD بدون تقطيع اليوم الخميس 10-11-2022 حيث تأتي هذه المباراة النارية ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الاسباني 2022 والتي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين والساعة التاسعة في توقيت المملكة العربية السعودية والأردن وفلسطين وسيتم لعبها على ملعب سانتياجو برنابيو حيث يستعد فريق الريال من أجل كسح هذه المباراة التي يستعد الملايين من مختلف انحاء دول العالم فيما يجري هؤلاء الآن على محرك جوجل وغيره عمليات بحث واسعة جدًا حول الوصول إلى ر ابط مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد الآن على تويتر والقنوات الناقلة وقام فريق فلسطين اليوم في التركيز أكثر بمقالته على وضع الرابط بالإضافة على تشكيلة المتوقعة مع الترددات الناقلة ومن أجل الوصول إليها يترتب عليكم بعد هذه المقدمة في قراءة هذه المقالة حتى النهاية .

بث مباشر مباراة ريال مدريد وقادش الآن

وكالعادة ، يمكن لجميع زوار موقعنا الذي يحرص يوميا على وضع ونشر معظم المباريات في الدوريات العربية والأجنبية الهامة لا سيما المباريات الحاسمة والفرق القوية ، من مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وقادش الآن على يلا شوت بجودة HD وهو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــا ، وكل ما عليكم الآن هو المتابعة الكاملة من أجل التعرف على باقي التفاصيل .

وقبل أن نضع بين ايديكم ، معلومات حول التشكيلة ، نشير هنا إلى أن فريق ريال مدريد قبل هذه المواجهة الشرسة التي سيعلق عليها المعلق الرياضي عصام الشوالي ، فإنه يحتل المركز الثاني في الدوري الاسباني 2022 برصيد 32 نقطة وبفارق 5 نقاط عن برشلونة متصدر البطولة ، لذلك يسعى من انشولتي إلى تحقيق الفوز في تسجيل اكبر قدر ممكن من الأهداف للحافظ على مركزه بل وتصدر الدوري .

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وفي هذه الفقرة نوضح لكم من خلالها التشكيلة المتوقعة لفريق ريال مدريد الذي سيواجه بها نظيره قادش هذه الليلة وهي على النحو التالي : إذ أنه يأتي في خط الهجوم كل من : فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس (كريم بنزيما)، فيديريكو فالفيردى.

أما في حراسة المرمى فتضم اللاعب تيبو كورتوا. كما ونضع بين ايديكم لاعبو خط الوسط وهم : لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا (لوكاس فاسكيز)، وفي خط الدفاع يأتي كل من : دافيد ألابا، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر (ناشو).

وفي هذه التشكيلة يعتمد مدرب الريال عليها في هذه المواجهة التي ستنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الامارات العربية والعراق لا سيما ان الفريق قد تلقى خسارة في المباراة الماضية من فريق رايو فاليكانو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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ولقد وضعنا بين ايديكم تردد القنوات الناقلة التي من خلالها سوف تشاهدون مباراة ريال مدريد بث مباشر الآن HD ونبدأ مع أول قناة وهي ITV 4 وفيما يلي ترددها على القمر الصناعي: استرا astra 2E التردد : 10758 الاستقطاب : عمودي معدل الترميز : 22000 .

ونشير لكم إلى القناة الثانية التي تبث بكم مشاهدة بث مباشر ريال مدريد الآن وهي قناة : IRIB Varzesh التردد : 11555 الاستقطاب : عمودي القمر : انتيل سات INTEKSAT 62E معدل الترميز : 30000 ، أما في القناة الثالثة : Match Tv التردد : 4026 القمر الاصطناعي : Yamal 401 الاستقطاب : عمودي معدل الترميز : 14940 .

بنزيما يغيب عن مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني pic.twitter.com/iYfGcS0ViD — حسو 👾 (@i1pk1) November 9, 2022

أحمد علق : "فرانس فوتبول كانت بتحابي ميسي حتى وهو بيطلع بفضيحة كل موسم لما عجز ظهرت الفجوات ". أما محمود علق : "لاعب سجل على السيتي باريس و تشلسي بموسم واحد، وحقق الابطال و الدوري و غيابه عمل شلل للنادي تماما، بيستاهل الجائزة عن جدارة طبع ".

اما هيمان علق : "باهي خوي الكرة الذهبية مضمونه او مفيش احد امضيقه او يستاهل فوق منها خلاص موضوع ونطواي ". ويليام علق : "بينما يشعر جمهور الريال بالملل والضجر في مثلِ هذا اليوم ولا يجدونَ شيئًا يؤنسون بهِ أنفُسهم، سنجدُ في الاتجاه المقابل الكوليز في قمة الإثارة والحماس والترقب لمشاهدة فريقهم يصول ويجو ويواجهه عمالقة القارة العجوز كفنربخشة ولودوجوريتس وسانت خيلويزي وقره باغ وفيرينكفاروسي وميتييلاند! ".

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حساب تسنيم علق : " ريال مدريد يسقط في فخ الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم بالدوري على يد رايو فاليكانو ، الصدارة تستمر كتالونية لأسبوع آخر ليلة مدريدحزينة سعيدة على مشجعي برشلونة ".

أيوب شرقي علق : " برشلونة متصدر الدوري [ 34 نقطة بفارق نقطتين عن الثاني ] الأقوى دفاعيا الأفضل هجوميا مناصفة مع ريال مدريد ب 31 هدف ، عندما تتفوق في كل هذا و تخسر كلاسيكو هذا لا يعني أنك لست متصدر عن جدارة و استحقاق ، إذا ريال مدريد موسم 2017 لا يستحق الدوري لأن البرسا فاز عليه في الكلاسيكو 3:2 .، الدوري ليس عبارة عن كلاسيكو فقط، أنت بنفسك الموسم الماضي صدعت لنا رؤوسنا بأن الكلاسيكو ليس بطولة بل مجرد ثلاث نقاط هذا لتوضيح بعض الأمور فقط ".

🚨 رسمياً / عصام الشوالي مُعلقاً على مباراة ريال مدريد وقادش يوم الخميس. pic.twitter.com/dvX1ap7hws — Insider Real (@RMCFarab) November 4, 2022

أبو نزال علق على مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وقادش الآن يلا شوت : : قسما بالله ما الكو حل العام الماضي طلعتو بموسم صفري وكل ما حكينا كلمه بتحكولنا فزنا عليكو ٤ فاز ع الكل بس عند برشلونه بندعس عليه وهسه لانه اتصدرت صرت تحكي كلهن ٣ نقاط حل عنا يا ".

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صقر علق:" حبيب قلبى افتقدناك ومع ذلك ايضا بما انك منافسى التقليدى احب اقولك ان الدوري في البداية والتوقعات مستحيله ممكن هذا العام نشاهد بطل جديد وليس الريال او برشلونه حتى لا تتعجل فى الحكم على هذه الدرع".

عدي علق على مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وقادش الآن يلا شوت : "قسما بالله امثالك من المشجعين يلي صدعو رؤوسنا لما خسر الريال الكلاسيكو وفاز بالدوري هلكتونا بالفوز بالكلاسيكو وعملتوه بطولة وهلاء صار الكلاسيكو مجرد ثلاث نقاط اهم شي الدوري .. صدقني برشلونة لن تحصد شيء هذا الموسم بوجود تشافي .. تشافي لا يفقه في عالم التدريب شيء .. معروف بهيك وقت قبل بطولة كأس العالم بيصير في تقلبات في اللاعبين ليحافظو على نفسهم عشان كأس العالم بس بعدها بتشوف .. واذكرك الريال وبرشلونة واندية راح تعاني بعد بطولة العالم وساعتها ورجيني تبريراتك .. هلاء الريال خسر ثلاث نقاط فقط وخسر الصدارة فقط مؤقتا".

⚪رسمي: الحكم سيزار سوتو سيقود مباراة ريال مدريد وقادش يوم الخميس pic.twitter.com/ctDb7H3PGz — MadridistaZONE👑🤍💎 (@madridistazone1) November 7, 2022

محمد الرحبي علق على مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وقادش الآن يلا شوت : "الدوري مازال طويل نعم البرشا يستحق وبكل جدارة الصدارة لحد الآن لكن انا اثق في أن الدوري لن يحسم الا في جولاته الأخيرة والريال مازال قادر على استعادة الصدارة ".

عبد الكريم علق : "برشا قوي مع الفرق الصغيرة وضعيف مع الكبار، ريال قوي مع الكبار وضعيف مع الصغار لذلك اتوقع هذا العام اللليغا للبرشا لأن مستوى الليغا هذا العام ضعيف ".

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع التفاصيل الكاملة حول مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وقادش الآن يلا شوت HD بدون تقطيع اليوم الخميس 10-11-2022 نتمنى لكم مشاهدة طيبة وممتعة مع الاهل والاحباب أينما كنتم .