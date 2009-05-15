مصدر سوداني: الحكومة تعتزم حظر عودة السودانيين المنتمين للجيش الإسرائيلي

فلسطين اليوم - وكالات

كشف مصدر إعلامي سوداني النقاب عن أن الخرطوم تعتزم حظر عودة السودانيين المنتمين للجيش الإسرائيلي، على خلفية أن إسرائيل دولة مغتصِبة وأنها ستعمل على استيعاب المتسللين السودانيين لخلق جواسيس لها تستخدمهم عند الضرورة.

ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية في عددها الثلاثاء الماضي (12/5) عن الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير علي الصادق قوله: "ان إسرائيل تهدف للظهور بمظهر الدولة الحادبة على مصالح شعوب المنطقة بفهم انساني، ولكن تلك الحيل لن تنطلي على أحد".

وأكد الصادق تعليقًا على التقارير التي كشفت عن تجنيد إسرائيل لـ 120 سودانياً، عدم وجود اية علاقة للسودان باسرائيل، وأوضح ان الخرطوم تستقي معلوماتها من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والسلطات المصرية، واضاف انها بصدد التنسيق مع الاخيرة لاجل تسهيل عودة اللاجئين الراغبين في العودة.

ووصف الصادق اسرائيل بعدو الامة، وقال: "انها مهما فعلت لتحسين صورتها لن تفلح، وإن المنتمين اليها في الجيش عبارة عن اشخاص تم "غسل أدمغتهم" وزاغت ابصارهم امام الحقيقة البشعة للكيان الصهيوني المغتصِب للحق الفلسطيني والقائم على العنصرية".

وأضاف "إن اسرائيل من مصلحتها استيعاب المتسللين من السودانيين لخلق جواسيس تستخدمهم في مرحلة من المراحل". واكد عزم الدولة لحظر عودة المنتمين للجيش الصهيوني.