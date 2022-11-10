إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة

أصيب مواطنين، اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت في مدينة البيرة، فيما أصيبت مستوطنة بعد رشقها في الحجارة بقلقيلية، بينما أخطرت قوات الاحتلال بوقف بناء منشآت بالأغوار.

وأصيب فلسطينيان بمواجهاتٍ اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة البيرة شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأوردت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي، أطلقت خلالها الغاز المسيل للدموع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وتعامل الهلال الأحمر مع إصابتين بالرصاص الحي من بيت إيل لمستشفى رام الله.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان في منطقة جبل الطويل في المدينة، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي سياق آخر، داهمت قوات الاحتلال، منطقة حمصة بالأغوار الشمالية وأخطرت بوقف بناء منشآت لعائلتين.

وأخطرت قوات الاحتلال عائلتي المواطنين ياسر وتيسير أبو الكباش من المنطقة بوقف البناء لخيام ومنشآت لهما، وقامت أيضا بتصوير مساكن المواطنين وحظائر أغنامهم في المنطقة.

وفي قلقيلية، أصيبت مستوطنة، بجراحٍ إثر تعرضها لإلقاء حجارة بالقرب من مستوطنة ألفيه منشيه في قلقيلية.

ورشق الشبان الفلسطينيين، المستوطنة بالحجارة؛ أسفر عن إصابتها، فيما لم توضح سلطات الاحتلال طبيعة الإصابة، وفق مصادر محلية.