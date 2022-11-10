طالع قائمة تشكيلة منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 بمونديال قطر الرسمية .. تشكيلة منتخب ألمانيا بكأس العالم قطر

قائمة تشكيلة منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 بمونديال قطر الرسمية ، ويبحث الملايين من الأشخاص حول العالم في هذا التوقيت المميز عن تشكيلة منتخب ألمانيا في كاس العالم 2022 لا سيما أن موعد انطلاق البطولة الكروية العالمية قد انتهت الدوحة رسميا في تجهيز كافة الالتزامات والاستعدادات الكافية من أجل إتمام نجاح هذه البطولة الكروية التي سيشارك فيها ما يقارب 32 منتخبا وبسبب عمليات البحث الكبيرة قام فريق فلسطين اليوم بالتركيز أكثر على وضع تشكيل المنتخب الألماني بالإضافة إلى ذلك وضعنا لكم مواعيد مباريات الكأس التي ستذاع مباشرة على القنوات المشفرة بالإضافة إلى قنوات بي ان سبورت الرياضية ويقدم فريق الموقع يوميا سلسلة نشرات إخبارية عن هذه البطولة التي ستنطلق في 21 نوفمبر الحالي ونضع فيها كافة اهتمامات الجمهور وكل ما عليكم الآن هو المتابعة حتى النهاية .

تشكيلة المنتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 في مونديال قطر

وبعد هذه المقدمة قام فريق الموقع بوضع التشكيلة الرسمية لمنتخب المانيا في كأس العالم 2022 حيث جاء في حراسة المرمى كل من : مانويل نوير، مارك -اندري تير شتيغن، كيفن تراب. أما في خط الدفاع بمنتخب المانيا في مونديال قطر فهو التالي: أرميل بيلا-كوتشاب، ماتياس غينتر، كريستيان غونتر، تيلو كيهرر، لوكاس كلوسترمان، دافيد راوم، أنتوني روديغر، نيكو شلوتربيك، نيكلاس زوله.

كما ونواصل معكم تقديم تشكيلة المنتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 بمونديال قطر إذ يأتي في خط الوسط والهجوم كل من كريم أديمي، يوليان براندت، نيكلاس فولكروغ، سيرج غنابري، ليون غوريتسكا، ماريو غوتزه، إلكاي غوندوغان.

كما يضم الخطين كل من اللاعب ، كاي هافيرتز، يوناس هوفمان، جوشوا كيميش، يوسوفا موكوكو، جمال موسيالا، توماس مولر، لوروا سانيه.

قائمة تشكيل منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 الرسمية

جدول مباريات الدور الاول ل كأس العالم 2022

الأحد 20 نوفمبر 2022 حفل و مباراة الافتتاح (بث مجاني للحفل والمباراة)

قطر × الإكوادور الساعة 7:00 مساء

الاثنين 21 نوفمبر 2022

انجلترا x ايران الساعة 04:00 مساء

السنغال : هولندا الساعة 07:00 مساء

امريكا: ويلز الساعة 10:00 مساء

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

الأرجنتين :السعودية الساعة 1:00 ظهرا

الدنمارك: تونس الساعة 04:00 مساء

المكسيك : بولندا الساعة 07:00 مساء

فرنسا: استراليا الساعة 10:00 مساء

الأربعاء 23 نوفمبر 2022

المغرب : كرواتيا الساعة 01:00 مساء

المانيا : اليابان الساعة 4:00 مساء

اسبانيا : كوستاريكا الساعة 07:00 ظهرا

بلجيكا : كندا الساعة 10:00 مساء

الخميس 24 نوفمبر 2022

البرازيل وصربيا الساعة 1:00 ظهرا

سويسرا: الكاميرون الساعة 4:00 مساء

البرتغال : غانا الساعة 7:00 مساء

اورجواي: كوريا الساعة 10:00 مساء

الجمعة 25 نوفمبر 2022

انجلترا : امريكا الساعة 1:00 ظهرا

ويلز : ايران الساعة 4:00 مساء

قطر : السنغال الساعة 7:00 مساء

هولندا : الإكوادور الساعة 10:00 مساء

السبت 26 نوفمبر 2022

الأرجنتين : المكسيك الساعة 1:00 ظهرا

بولندا : السعودية الساعة 4:00 مساء

فرنسا : الدنمارك الساعة 7:00 مساء

تونس : استراليا الساعة 10:00 مساء

سبع لاعبين من بايرن ميونخ في قائمة منتخب ألمانيا لـكأس العالم 🔥❤️ pic.twitter.com/808PvPfGgx — MR. Wembley(🏆6) (@Walid_AR10) November 10, 2022

الأحد 27 نوفمبر 2022

اسبانيا : المانيا الساعة 1:00 ظهرا

اليابان : كوستاريكا الساعة 4:00 مساء

بلجيكا : المغرب الساعة 7:00 مساء

كرواتيا : كندا الساعة 10:00 مساء

الاثنين 28 نوفمبر 2022

البرتغال : أورجواي الساعة 1:00 ظهرا

كوريا : غانا الساعة 4:00 مساء

البرازيل : سويسرا الساعة 7:00 مساء

الكاميرون : صربيا الساعة 10:00 مساء

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

هولندا : قطر الساعة 06:00 مساء

الإكوادور : السنغال الساعة 06:00 مساء

ويلز : انجلترا الساعة 10:00 مساء

ايران : امريكا الساعة 10:00 مساء

الأربعاء 30 نوفمبر 2022

تونس : فرنسا الساعة 06:00 مساء

استراليا: الدنمارك الساعة 06:00 مساء

بولندا : الأرجنتين الساعة 10:00 مساء

السعودية : المكسيك الساعة 10:00 مساء

الخميس 01/ديسمبر/2022

كرواتيا : بلجيكا الساعة 06:00 مساء

المغرب : كندا الساعة 06:00 مساء

اليابان : اسبانيا الساعة 10:00 مساء

كوستاريكا : المانيا الساعة 10:00 مساء

الجمعة 02/ ديسمبر / 2022

غانا : اوروجواي الساعة 06:00 مساء

كوريا الجنوبية : البرتغال الساعة 06:00 مساء

البرازيل : الكاميرون الساعة 10:00 مساء

صربيا : سويسرا الساعة 10:00 مساء

🚨 عــاجــل ورسـمي 🚨

استدعاء ماريو غوتزه لتشكيلة منتخب ألمانيا في المونديال pic.twitter.com/rXNx70DYdd — Samir_BM 14*35 🎷 (@BmmSamir) November 10, 2022

ترددات القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لكأس العالم قطر 2022

كم تكلفة كأس العالم في قطر 2022

ونواصل معكم تقدم المعلومات العامة عن مونديال قطر 2022 ، حيث نجيب هنا عن تساؤل الجمهور حول كم بلغت تكلفة كأس العالم 2022 في قطر ، وبحسب التقارير الرسمية فإن قطر انفقت 200 مليار دولار لا ستضافة البطولة ، وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن العائدات الاقتصادية للمونديال ستصل إلى 17 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المصروفات ، وفيما يلي تكملة باقي المعلومات التي نتحدث بها عن هذه البطولة.

تحميل جدول مباريات مجموعات كاس العالم 2022 pdf هنـــــــــــا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول قائمة تشكيلة المنتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 بمونديال قطر الرسمية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .