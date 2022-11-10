الاحتلال ينقل الأسيرة دينا جرادات من سجن "الدامون" إلى مستشفى "رمبام"

أكّد نادي الأسير أنّ الأسيرة دينا جرادات (23 عامًا) من جنين نقلت منذ ثلاثة أيام من سجن "الدامون" إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيليّ.

وأوضح النادي، أن الأسيرة جرادات تعاني من مرض (الاستسقاء الدماغي) وهي بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، علمًا أن جرادات نقلت عدة مرات إلى المستشفى منذ اعتقالها، بسبب تراكم السوائل في الدماغ، وكانت في كل مرة تمكث لساعات ثم يتم إعادتها للسجن

جدير ذكره أنّ الأسيرة جرادات المعتقلة منذ 7 آب، محكومة بالسّجن لمدة أربعة شهور ونصف، وغرامة مالية بقيمة 6000 شيقل، وتبقى شهر ونصف على موعد الإفراج عنها.