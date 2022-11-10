أبو معمر: نتوجه بالتحية لروح الشهيد ياسر عرفات ونؤكد على الاستمرار بمشروع المقاومة

وجه عضو المكتب السياسي في حركة حماس زكريا أبو معمر، التحية لأرواح شهداء شعبنا الأكرم منا جميعاً ونخص بالتحية روح الشهيد ياسر عرفات أبو عمار رحمه الله تعالى.

وتقدم أبو معمر في تصريح صحفي، اليوم الخميس، بخالص التحية والتقدير للأجهزة الحكومية والأمنية في قطاع غزة التي عملت على مدار الساعة لتأمين مهرجان ذكرى اغتيال أبو عمار في مدينة غزة ما مكّن الجمهور من الاحتفال والمغادرة بكل يسر وسلامة واطمئنان.

وقال :"نؤكد في حركة حماس على استمرارنا في خياراتنا الوطنية متسلحين بالعزم والإصرار والثقة بمشروع المقاومة الذي نتحمل أمانته مع كل القوى الوطنية، وستبقى غزة حاضنةً ورافعةً للعمل الوطني على اختلاف أشكاله الفردية والجماعية، وستواصل جهدها وجهادها وتكاملها مع شعبنا في الضفة الباسلة والداخل المحتل والشتات، ولن نحيد عن هذا الطريق حتى وحدة وطنية حقيقية على طريق التحرير والعودة بإذن الله تعالى".

إليكم نص البيان:

⭕️ بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن الأخ المجاهد زكريا أبو معمر

عضو المكتب السياسي لحركة حماس.

⭕️ نوجه التحية لأرواح شهداء شعبنا الأكرم منا جميعاً ونخص بالتحية روح الشهيد ياسر عرفات أبو عمار رحمه الله تعالى.

⭕️ كما نتقدم بخالص التحية والتقدير للأجهزة الحكومية والأمنية في قطاع غزة التي عملت على مدار الساعة لتأمين مهرجان ذكرى اغتيال أبو عمار في مدينة غزة ما مكّن الجمهور من الاحتفال والمغادرة بكل يسر وسلامة واطمئنان.

⭕️ نؤكد في حركة حماس على استمرارنا في خياراتنا الوطنية متسلحين بالعزم والإصرار والثقة بمشروع المقاومة الذي نتحمل أمانته مع كل القوى الوطنية، وستبقى غزة حاضنةً ورافعةً للعمل الوطني على اختلاف أشكاله الفردية والجماعية، وستواصل جهدها وجهادها وتكاملها مع شعبنا في الضفة الباسلة والداخل المحتل والشتات، ولن نحيد عن هذا الطريق حتى وحدة وطنية حقيقية على طريق التحرير والعودة بإذن الله تعالى.

⭕️ زكريا أبو معمر

عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس - قطاع غزة.

الخميس 10 نوفمبر 2022 م