العرب يرفعون راية النصر في كأس العالم..!

تفصل جمهور كرة القدم أيام قليلة عن انطلاق أهم مسابقات "الساحرة المستديرة".

ويُشار إلى أن بطولة كأس العالم 2022 تنطلق يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وحقق منتخب الجزائر 3 انتصارات في كأس العالم، حيث فاز في مباراتين في نسخة 1982 أمام ألمانيا الغربية (2-1) وتشيلي (3-2)، وفي مونديال 2014 على كوريا الجنوبية بنتيجة (4-2).

كذلك فاز منتخب السعودية في 3 مباريات في كأس العالم، وذلك أمام المغرب (2-1) ثم بلجيكا (1-0) في نسخة 1994، وأمام مصر (2-1) في 2018.

وفي كأس العالم 1986 حقق منتخب المغرب انتصاره الأول بفوزه (3-1) على البرتغال، فيما جاء انتصاره الثاني على حساب اسكتلندا (3-0) عام 1998.

كما فاز منتخب تونس مرتين في مشاركاته المونديالية، الأولى بنتيجة (3-1) على المكسيك في نسخة 1978، والثانية عام 2018 بنتيجة (2-1) على بنما.