بعد إعلان غيابه..ماني يلحق بقائمة السنغال في كأس العالم

تواجد ساديو ماني، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، في قائمة منتخب السنغال التي ستخوض منافسات كأس العالم "قطر 2022".



وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية "AFP" في خبر عاجل أن ماني اختير في قائمة السنغال، رغم الشكوك المثارة بشأنه بعد إصابته الأخيرة مع الفريق البافاري.



وكانت تقارير صحفية، تكهنت بأن النجم السنغالي سيغيب عن مونديال 2022 بسبب إصابته في أوتار الركبة.



وأصيب ساديو ماني خلال مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني.



ويأمل ساديو ماني، الفائز بآخر نسختين من جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، أن يشارك في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.



ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى التي تضم أيضا قطر والإكوادور وهولندا.