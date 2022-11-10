بالفيديو أهداف مباراة السعودية وبنما الودية

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مباراة السعودية وبنما

خاض المنتخب السعودي تجربة ودية جديدة، بملاقاة نظيره البنمي استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022.

ويخشى "الأخضر" من شبح الإصابات بين عناصره خاصة أصحاب الخبرات، قبل مونديال قطر.

وتعرض سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي لإصابة قوية في الكتف، خلال المباراة الودية أمام أيسلندا.

ويُشار إلى أنه يخوض "الأخضر" منافسات كأس العالم ضمن مجموعة قوية تضم الأرجنتين والمكسيك وبولندا..