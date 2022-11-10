"الدفاع الروسية" تعلن مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين وإسقاط مقاتلة ومروحية خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقتل أكثر من 160 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة من نوع "سو-25" ومروحية تابعتين للقوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة في الإفادة الصحفية اليومية، إن القوات الروسية أحبطت محاولة هجوم أوكرانية على محور كراسني ليمان بدونيتسك، وتم القضاء خلالها على نحو 70 عسكريا أوكرانيا.

كذلك قضت القوات الروسية على أكثر من 90 عسكريا ومسلحا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك.

ودمر الجيش الروسي 3 محطات رادار مضادة للبطاريات من نوع "AN/TPQ-50" في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي نيكولايف وخيرسون.

كذلك تم استهداف موقعين لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة أجانب.

كما تم اعتراض 21 قذيفة صاروخية من نوع "هيمارس" و"أولخا"، وإسقاط 9 طائرات مسيرة خلال اليوم الماضي.