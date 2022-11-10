"فتح" تحيي ذكرى استشهاد الرئيس "ياسر عرفات" الـ18 في غزة

أحيا العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، الذكري الـ18 لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مهرجان مركزي نظمته حركة فتح في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وشارك في المهرجان الذي بدأت فعالياته عند الساعة الثالثة عصراً وحمل عنوان "إرثك اليوم حاضر"، ممثلين عن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بالإضافة لمشاركة أعضاء وأنصار حركة فتح.

وتخلل المهرجان الذي رفعت فيه اعلام فلسطين وصور للرئيس "عرفات" كلمة لعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس، دعا فيها لضرورة تنفيذ قرارات الرئيس "عباس" المنصفة بحق قطاع غزة والتي تعطل من قبل شخصيات وقيادات محددة.

كما دعا لضرورة انهاء وطيّ صفحة الانقسام الفلسطيني، والعمل فوراَ على حل كافة المشاكل التي ترتبت اثر الانقسام وابرزها قضايا الشباب.

ووجه القيادي حلس رسالة للعالم المهتم في الانتخابات "الإسرائيلية"، قائلاً:" انشغل بما شئت فنحن أمور الانتخابات الإسرائيلية ليست شغلنا وكل نتائجها واحدة، ومن يفوز كلهم يتنافسون على الدم الفلسطيني".

كما وجه التحية لكافة الأسرى في سجون الاحتلال وعلى راسهم فواد الشوبكي والأسير ناصر أبو حميد وكافة أسرى الفصائل الفلسطينية في كافة سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي مثل هذا اليوم الحادي عشر من تشرين الثاني عام 2004، استشهد الرئيس الرمز ياسر عرفات "أبو عمار".