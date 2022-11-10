رسميا..تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022-تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022، قبل 10 أيام من بدء المباراة الأولي لكاس العالم قطر 2022، أعلن مدرب المنتخب المغرب أحد المنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم قطر 2022، لهذا وتماشياً مع عمليات البحث المستمرة والمتواصلة عبر محرك قوقل وغيرها من محركات البحث، عند تشكيلة منتخب المغرب في مونديال قطر 2022، لهذا سنضع لكم متابعين الكرام وعشاق كرة القدم في العالم العربي وغيره من دول العالم العربي وخاصة دولة المغرب، هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تشكيلة منتخب المغرب في مونديال قطر 2022.

تشكيلة منتخب المغرب في مونديال قطر 2022

وأعلن مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، الخميس، لائحة اللاعبين، الذين سيشاركون في كأس العالم 2022 بقطر، وشهدت اللائحة عودة المهاجم عبد الرزاق حمد الله، بعد غيابه عن المنتخب المغربي لسنوات، إضافة إلى استدعاء الشاب بلال الخنوس (18 عاما) والمدافع بدر بانون، رسميا..تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022-تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022

في المقابل، غاب عن القائمة الحارس أنس الزنيتي، والمدافع ريان مايي والمهاجمان سفيان رحيمي ويوسف العربي، تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022-تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022

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🚨 تشكيلة منتخب المغرب 🇲🇦 لكأس العالم pic.twitter.com/yG4EyqPuSA — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 10, 2022

تشكيلة منتخب المغرب الرسمية لكأس العالم 2022

وفي مقالنا تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022-تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022، فقد وجّه مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي اليوم الخميس الدعوة إلى مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، بعد غياب لسنوات بسبب خلافات مع المنتخب.

وتأتي عودة حمد الله إلى لائحة الـ26 لاعبا التي أعلن عنها الركراكي بعد تصريحات إعلامية لحمد الله قدم فيها "اعتذاره" عن مغادرة معسكر المنتخب في 2019، معتبرا أنها كانت "نقطة سوداء" في مساره.

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تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022

وتحدثت وسائل إعلام محلية حينها عن خلافات بين المهاجم السابق لنادي أولمبيك آسفي ولاعبين آخرين في المنتخب الذي كان يشرف عليه الفرنسي هيرفيه رينار.

وظل غائبا منذ ذلك الوقت عن أسود الأطلس، فيما طالبت وسائل إعلام محلية مؤخرا بعودته لتعزيز صفوف المنتخب في مشاركته السادسة في المونديال، ضمن مجموعة تضم كلا من بلجيكا وكرواتيا وكندا، وقال حمد الله في تصريحات إعلامية هذا الأسبوع إنه "يحلم بأن يلعب كأس العالم مثل جميع اللاعبين"، موضحا أنه تواصل مع الركراكي ومساعده رشيد بنمحمود "وفتحت صفحة جديدة مع المنتخب".

وأضاف "إذا كنت مع المنتخب سأعطي كل ما لدي وأكثر"، ضمن مقالنا تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022-تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022.

#تشكيلة_منتخب_المغرب



والله انك ساااااطي ي #حمدالله



ترقب مُهيب لتشكيله المنتخب



المغربي من كل الانديه بمختلف



الميول وش سويت انت في ربعنا



يا #حمدالله انا اشهد انك غربلتهم pic.twitter.com/aS1lekMsav — ‏💛 نوااااره القحطاني 🖤 (@nawaruh27) November 10, 2022

قائمة منتخب المغرب المتوقعة في كأس العالم 2022

وحمد الله هو ثالث لاعب يعود إلى صفوف المنتخب المغربي منذ تعيين الركراكي مدربا له قبل 3 أشهر خلفا للبوسني وحيد خليلودجيتش، بعد نجم تشلسي الإنجليزي حكيم زياش ومدافع بايرن ميونخ الألماني نصير مزراوي اللذين غابا عن صفوف المنتخب في الأعوام الأخيرة لأسباب انضباطية.

وضمن مقالنا تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022-تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022، سنرفق لكم قائمة منتخب المغرب المتوقعة في كأس العالم 2022 وتشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022 وتشكيلة منتخب المغرب الرسمية لكأس العالم 2022، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي تجرى عبر محركات قوقل بحثاً عن تشكيلة منتخب المغرب الرسمية لكأس العالم 2022.

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تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم

تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022-تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022، وفقد جاء تشكيلة منتخب المغرب الرسمية لكأس العالم 2022، في حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، رضى التكناوتي، أما الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس، أشرف داري، جواد اليميق، يحيى عطية الله، بدر بانون، فيما خط الوسط: سفيان أمرابط، عبدالحميد الصبيري، سليم أملاح، عزالدين أوناحي، بلال الخنوس، يحيى جبران.

فيما خط الهجوم: حكيم زياش، سفيان بوفال، أمين حاريث، عبدالصمد الزلزولي، زكرياء أبوخلال، إلياس شاعر، يوسف النصيري، وليد شديرة، عبدالرزاق حمدالله، تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022-تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022

تشكيلة المنتخب المغربي وليد الركراكي

وفي مقالنا تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022-تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2022، سنرفق لكم مقطع فيديو للحظة اعلان تشكيلة المنتخب المغربي وليد الركراكي وتشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم وقائمة منتخب المغرب المتوقعة في كأس العالم 2022