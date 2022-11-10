بيكيه يقدم اقتراحاً مثيراً لتغيير كرة القدم..؟!

قدم جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني، الذي أعلن مؤخرا اعتزال كرة القدم، اقتراحا مجنونا لتغيير اللعبة في المستقبل.

ويُشار إلى أنه رغم إعلان بيكيه اعتزاله كرة القدم وانتهاء رحلته مع فريق برشلونة، لكنه يعمل كرئيس لنادي أندورا المنافس في دوري القسم الثاني الإسباني، بالإضافة لأعمال أخرى خارج المستطيل الأخضر.

وقال بيكيه ردا على سؤال وجه له بشأن أفكاره الجديدة التي يريد تطبيقها في كرة القدم، وهي التصريحات التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سأقوم بعمل تغييرات جذرية في كرة القدم لا يمكن للناس أن يتوقعوها، هناك أمر مرتبط بالأوقات الإضافية".

وأضاف: "في الوقت الإضافي على سبيل المثال، سأقترح بدلا من ركلات الترجيح أن يغادر كل 3 دقائق لاعباً من كل فريق، تخيل أن يلعب مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وينتهي الأمر بوجود كيليان مبابي ضد إيرلينج هالاند، والجميع يترقب من فيهم سيسجل هدفاً، لكن كرة القدم تقيلدية وهذا لن يحدث".

ويعتبر هالاند ومبابي نجما هجوم مان سيتي وباريس سان جيرمان، من أفضل اللاعبين في العالم خلال الوقت الحالي.

جدير ذكره أن ركلات الترجيح، تواجه عبر تاريخها ومنذ استحداثها في البطولات الكبرى خلال سبعينيات القرن الماضي انتقادات حادة، ويراها الكثيرون "غير عادلة