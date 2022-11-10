أكثـــر من عـــامٍ على عملــيةٍ "نفــقِ الحـــرّية".. الاحتــلال يدفــعُ الثمــن حتــى الآن..!

بعد أكثرَ من عامٍ لا زالت تداعياتُ عمليةِ نفقِ الحريةٍ التي قام بها الأسرى الستة الأبطال من خلال انتزاعهم لحريتهم من سجن "جلبوع" الصهيوني الذي يعتبر من أكثرِ السجونِ الصهيونيةِ قوةً من حيث الإجراءات الأمنية، فلم تمنع كل هذه الإجراءات هؤلاء الأسرى من تنفيذِ عمليتهم البطولية والتي كسرت المنظومة الأمنية الصهيونية وأصابتها في مقتلٍ، فجاءت استقالة مدير سجن "جلبوع" بالأمس؛ لتؤكد هذا الفشل الأمني الصهيوني، والأهم أن هذه الاستقالة لم تحظى بحقها في التناول من وسائل الإعلام العبرية لعدم تضخيم إنجازات الأسرى الستة، كما يرى بعض المحللين.

فالكاتب والمختص في الشأن الصهيوني، حسن لافي، أكد أن عملية سجن "جلبوع" كان لها تداعيات كبرى داخل المؤسسة الأمنية الصهيونية وداخل مصلحة السجون وليس آخرها استقالة مدير سجن "جلبوع" الصهيوني نتيجة الحادثة.

موعد الإقالة لعدم إعطاء زخم للعملية

وقال لافي خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" حكومة الاحتلال الصهيوني تحاول من خلال إقالة مدير السجن طمأنة الجبهة الداخلية الصهيونية وعدم إظهار وجود نوع من أنواع الفوضى والتقصير في التعامل مع انتزاع الأسرى لحريتهم، موضحا ًأنه حاولت حكومة الاحتلال من أجل حفظ ماء وجهها الأجهزة الأمنية الصهيونية كان أجماع على ألا يتم تنفيذ قرارات الإقالة بحق مسؤولي السجن بعد العملية مباشرة كي لا يعطي العملية زخماً كبيراً".

وأضاف لافي:"بعد عام بدأت تتكشف حقيقة قرارات الاحتلال الصهيوني ومصلحة السجون من خلال إقالة مدير سجن جلبوع فردي بن شتريت، حيث الأخير فضل تقديم استقالته بنفسه وبالأحرى هو قدم طلب "تقاعد مبكر"، مشيراً إلى إلى مدير السجن كان يعلم أن اللجنة تنوي إقالته لذلك قرر تقديم طلب تقاعد حتى لا تضيع حقوقه المالية.

الاستقالة الحالية ليست الأخيرة

وتوقع لافي أن هذه الاستقالة في مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني لن تكون الأخيرة، لافتاً إلى أنه في الأشهر المقبلة سيكون هناك الكثير من قادة الأجهزة الأمنية الصهيونية وإدارة السجون سيقدموا استقالتهم أو يقوموا بالتقاعد المبكر.

ورأى أن استقالة مدير سجن "جلبوع" الصهيوني تدل على الفشل الذريع في التعامل مع المشكلات الأمنية، مشيراً إلى أن كيان الاحتلال تحاول أن تعطي مدير سجن "جلبوع" مخرجاً لكي لا يؤثر على سمعته وسمعة مصلحة السجون الصهيونية.

كرامة الأمن الصهيوني أُهينت

وبين لافي أن الأوراق الرسمية الصهيونية تثبت أن هناك إدانة واضحة لمدير سجن جلبوع وجميع القائمين عليه بعد التقصير فيه؛ ما أدى إهانة كرامة الأمن الصهيوني بشكل مباشر ويجب أن يدفع من تسبب في هذه الإهانة ثمن ذلك بعد قيام مجموعة من الأسرى العزل بعملية نوعية هزت أركان أمن كيان الاحتلال.

أسباب عدم إعطاء الإقالة حقها في الإعلام

وعن عدم تغطية وسائل الإعلام الصهيونية لخبر استقالة مدير سجن "جلبوع"، اعتبر أن الاحتلال يعتمد على استراتيجية إهمال إنجازات الفلسطينيين، وعدم تضخيمها أو إعطاءها حقها، موضحاً أن الاحتلال بشكل دائم يسعى للتكتيم الإعلامي والرواية الإعلامية المنضبطة.

ولفت المختص لافي إلى أن وزير الأمن الداخلي الصهيوني عومر بارليف قرر تأجيل هذه التغييرات لموعد قرب انتهاء مهامه وأن العديد من قادة مصلحة السجون سيتعرضون قريباً لعقوبات بسبب هذا التقصير، متوقعاً أن يتولى وزارة الأمن الداخلي قريباً المتطرف ايتمار بن غفير .

وكان أعلن مدير سجن جلبوع فردي بن شتريت عن قراره التقاعد بشكل مبكر من مصلحة "السجون الإسرائيلية"، وذلك بعد حوالي عام على تحرر ستة أسرى من السجن عبر نفق.

وبحسب قناة كان العربية، فإن مديرة مصلحة السجون طالبت بنقل بن شتريت بعد قضية التحرر مباشرة، لكن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي رفض ذلك في حينه.