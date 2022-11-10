"غانتس": "إسرائيل" قادرة على ضرب المنشآت النووية الإيرانية

أكد "وزير حرب العدو بيني غانتس"، أن "إسرائيل" لديها القدرة على ضرب المنشآت النووية الإيرانية، لكن يجب على رئيس الوزراء الجديد "بنيامين نتنياهو" أن ينظر في المسألة بعناية قبل إصدار الأمر.

وقال "غانتس" للصحفيين العسكريين الثلاثاء الماضي:" إن إسرائيل لديها القدرة على التصرف في إيران، فنحن لدينا الجاهزية وقدرات التطوير والخطط طويلة المدى التي نديرها، ولكن نحن بحاجة للاستعداد لهذا الاحتمال وسنحتاج أيضاً إلى النظر في هذه المسألة بعناية شديدة قبل تنفيذها".

وبين وزير حرب العدو غانتس، أن خيار ضرب "إيران" يجب أن يكون جاهزاً ويجب أيضاً النظر في هذه المسألة بعناية شديدة قبل التنفيذ.