إيطاليا توقف إمدادات جديدة من السلاح إلى أوكرانيا

قال وزير الدفاع جويدو كروسيتو، اليوم الخميس، إن إيطاليا لا تعد إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا.

وأضاف الوزير كروسيتو في مقابلة صحفية: "نحن لا نعد الحزمة السادسة ولا نتحدث عن إمداد أوكرانيا بالصواريخ. لا أستبعد أنه سيكون هناك في المستقبل أمر جديد داخل الناتو والاتحاد الأوروبي بشأن المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لكننا في الوقت الحالي نكمل توريد الأسلحة (لأوكرانيا) التي وعدت بها الحكومة السابقة".

وأشار كروسيتو إلى أن المساعدة العسكرية تقدم في إطار قرار وافقت عليه الأغلبية في البرلمان الإيطالي.

وأضاف الوزير: "لدينا إطار يسمح لنا باتخاذ قرارات بشأن الإمدادات العسكرية حتى 31 ديسمبر".

من جهة أخرى اعتبر كروسيتو المفاوضات بأنها الحل الصحيح الوحيد لتسوية الصراع في أوكرانيا: "لقد تحدثت عن ضرورة الحوار بين الأطراف منذ بداية الصراع. من الضروري وقف الأعمال العدائية والجلوس على طاولة المفاوضات وتحقيق السلام".