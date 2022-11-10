محدث بالفيديو والصور يتسع لـ"6700" راكب... أول فندق عائم 5 نجوم يصل الى قطر لمشجعي كاس العالم 2022

وصلت صباح اليوم الخميس 10/11/2022 أول سفينة "إم إس سي ورلد يوربا"، أول فندق عائم بمواصفات خرافية خاصة لمشجعي كأس العالم إلى ميناء الدوحة ، حيث أظهرت لقطات تلفزيونيةاللحظات الأولى من وصول السفينة التي تعدّ فندقا عائما ضخما من فئة 5 نجوم.

ويضم الفندق 2633 كابينة، ويتسع لـ6700 راكب، بالإضافة إلى 6 برك سياحية و13 مطعمًا حيث سيكون متاحًا للإقامة طوال فترة كأس العالم في قطر.

وقال المدير التنفيذي لإدارة السكن في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عمر الجابر، في تصريحات متلفزة، "شعور لا يوصف بحكم وصول أول باخرة عملاقة من أصل 3 بواخر في ميناء الدوحة الذي تم تطويره أخيرًا".

وأضاف "هذه هي رحلة الباخرة الأولى إلى قطر، وتعد أكبر باخرة في شركة إم سي يوربا، والتي صُنعت خصيصًا لذلك الحدث، وسيكون لها حفل تدشين لتسميتها يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني".

وأوضح الجابر أن الباخرة تعدّ إضافة لخيارات سكنية متنوعة من أجل إقامة جماهير المونديال طوال أيام البطولة، مؤكدًا جاهزية دولة قطر لاستضافة الحدث العالمي.







