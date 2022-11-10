

تشكيلة منتخب الكاميرون للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022، أعلن منتخب الكاميرون عن تشكيلته للمشاركة في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 ، حيث يقود القائمة مهاجم بايرن ميونيخ تشوبو موتينغ ولاعب ليون كارل توكو إيكامبي ومهاجم النصر السعودي فانسون أبو بكر، كما تشهد القائمة حضور حارس مرمى إنتر أندري أونانا، وكالة فلسطين اليوم تتابع تشكيلة منتخب الكاميرون خلال كأس العالم في قطر 2022.

تشكيلة منتخب الكاميرون للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022

منتخب الكاميرون يلعب في المجموعة السابعة إلى جانب البرازيل وصربيا وسويسرا.

وتأهلت الكاميرون لكأس العالم للمرة الثامنة (1982، 1990، 1994، 2002، 2010 و 2014) أكثر من أي منتخب إفريقي.





تشكيلة الكاميرون لكأس العالم قطر 2022