وزارة التعليم تُناقش سير تنفيذ خطتها السنوية للأنشطة الطلابية للعام 2022- 2023

عقدت الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم العالي اجتماعاً لمدراء الدوائر بالإدارة ورؤساء أقسام الأنشطة بالمديريات لمناقشة سير تنفيذ خطتها السنوية للعام الدراسي 2022-2023.

وشارك في اللقاء مُسيّر عمل الإدارة العامة للأنشطة الطلابية أ. عبد الغني الشيخ، ومدير دائرة القيادات الطلابية أ. فطين البنا، ومدير الدائرة الثقافية أ. أحمد الشامي، وعدد من رؤساء الأقسام في المديريات.

ورحّب الشيخ بالحضور، مقدماً لهم الشكر على جهودهم والإنجازات التي تُحققتها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية، مضيفاً بأن هذه الإنجازات جاءت نتيجة العمل بروح الفريق والتعاون للوصول إلى هذه المكانة التي نسعى للحفاظ إليها وتحسينها هذا العام.

وخلال اللقاء جرى التطرق لمفاصل الخطة والتي أبرزها برنامج غرس وتعزيز القيم، والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والكشفية، والعلاقة بين المدارس والوزارة والمجتمع المحلي والتأكيد على تعميم وتفعيل الخطط الفصلية على المدارس في الوقت المناسب إضافة إلى تقارير الإنجاز واحتياجات الأقسام.

كما تم الحديث عن المقترحات والبرامج الجديدة التي سيجري تنفيذها منها: إعداد دليل الأنشطة الطلابية، وبرنامج واحة المواهب الخاص باكتشاف المواهب، إضافة لمقترح إقامة فعاليات رياضية بالتزامن مع انطلاق كأس العالم 2022 في دولة قطر الشقيقة.

بدورهم شارك رؤساء الأقسام بطرح تصوراتهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم الميدانية للخطة بما يراعي التقسيم المناسب لتنفيذ الأنشطة بالصورة المناسبة.