أجمل أدعية يوم الجمعة 2023 دعاء مستجاب يوم الجمعة مكتوب 2023- دعاء لشخص في يوم الجمعة مكتوب 2023 واحدة من الأدعية التي تكون موجهاً لشخص معين، والتي تحمل في طياتها أجمل الأمينات الرائعة، وتتنوع هذه الأمنيات ما بين الدعاء بالخير والبركة والصحة، والرزق، ما إلى ذلك، ويعتبر الدعاء في يوم الجمعة من أفضل الأوقات التي يتم فيها الدعاء، وذلك لأن الله تعالى وعد عباده باستجابة الدعاء في هذا اليوم، ومن خلال هذا المقال عبر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سوف يتم عرض أجمل أدعية يوم الجمعة 2023 دعاء مستجاب يوم الجمعة مكتوب 2023.

دعاء لشخص في يوم الجمعة

يفضل المسلمون الدعاء لأنفسهم ولكل شخص غالي على القلب في يوم الجمعة، ومن بين تلك الدعوات ما يلي:

الدعاء الأول اللهم في يوم الجمعة كما أضاءت الأرض بنور شمسك، نسألك أن تنير قلبه بالإيمان والحكمة والرضا برحمتك يا أرحم الراحمين.

الدعاء الثاني اللهم بحق يوم الجمعة الذي وعدت فيه عبادك بالاستجابة والقبول، أسالك أن ترزق هذا الشخص الرزق الحلال الطيب، وأن تملأ قلبه بالهدى والنور.

الدعاء الثالث اللهم في يوم الجمعة أسألك أن تغفر له ذنوبه جميعها، اللهم وأسعده مدى العمر، وجعله عند من المحبوبين المقبولين يا رب العالمين.

الدعاء الرابع اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تبعد عن فلان كل ما يؤذيه، اللهم واستره فوق الأرض، وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

الدعاء الخامس اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تزيل همه وتفرح قلبه، اللهم وأبعد عن فلان المعاصي، حبب إلى قلبه الطاعات والأعمال الصالحة.

دعاء للغاليين يوم الجمعة

يتذكر المسلم كل شخص غالي على قلبه في دعائه يوم الجمعة وقت استجابة الدعاء، ومن تلك الأدعية ما يلي:

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تثبت من أحب على الإيمان، وارزقه يا الله الرزق المال والرزق الحلال، اللهم واكفه بحلالك عن حرامك.

اللهم إنك تعلم أني أحب فلاناً فيك حبًا جمًا، اللهم فأحفظه بعينك التي لا تنام، ولا تريني فيه بأسًا يا الله، وأسعده في كل مكان وفي كل حين.

اللهم أن أحب فلاناً فيك، اللهم فيسر له أموره، وحقق له أحلامه، واجعل الفرحة تلازم حياته، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تديم على من أحب الصحة والعافية، وأنر يا الله قلبه بالإيمان، إنك أنت القادر على كل شيء.

اللهم إني أسألك أن يكون من أحب دائمًا بخير، اللهم ويسر له أموره، واكتب له الخير في كل مكان، واغفر له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر.

دعاء لشخص يوم الجمعة تويتر

يتم مشاركة العديد من الأدعية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر في يوم الجمعة، والتي تحمل في طياتها أجمل الدعوات ومنها:

دعاء لشخص يوم الجمعة تويتر

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تنزل السكينة والطمأنينة على قلب فلان، اللهم واجعله عندك من الصالحين المتقين، اللهم ولا تجعل الحزن يدخل قلبه أبدًا.

اللهم إني أسألك أن ترزق هذا الشخص الرزق الحلال الطيب، اللهم واملأ قلبه بالإيمان والإسلام والهداية والتقى، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تجعل فلاناً من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، اللهم واجعله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تحقق أحلام هذا الشخص، وأن تجعله من السعداء في الدنيا، ولا تجعل البسمة تفارق وجهه، إنك أنت القادر على كل شيء.

اللهم اجعل هذا الشخص من الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم واغفر له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، وارزقه الصحة والعافية، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم في يوم الجمعة أسعد قلبها

من أجمل الأدعية التي يتم بها دعاء المسلمين الدعاء بسعادة القلب، وخاصة في يوم الجمعة، لذا سوف نعرض لكم مجموعة من تلك الأدعية:

اللهم في يوم الجمعة أسعد قلبها، فإنها نعم الصديقة والأخت المخلصة، اللهم وحقق لها ما تتمنى، وارزقها الخير في كل مكان.

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تسعد قلبها، فإني أحبها فيك حبًا جمًا، اللهم واكتب لها الخير في كل مكان، ولا تجعل الحزن يدخل قلبها.

اللهم لا تجعل شمس يوم الجمعة يغيب إلا وقد أسعد قلب من أحب، اللهم ولا تجعل للحزن أو الهم مكانًا في قلبها، إنك على كل شيء قدير.

اللهم في يوم الجمعة أسعدها قلبها، فإنها أغلى ما أملك، اللهم واجعلها من السعداء في الدنيا والآخرة، واجعلها يا الله من الذين يدخلون الجنة خالدين فيها أبدًا.

اللهم أسعد قلبها في يوم الجمعة، واجعل البسمة رفيقة دربها، اللهم واكتبها عندك من السعداء، ولا تجعل للحزن مكانًا في قلبها.

دعاء لشخص في آخر ساعة من يوم الجمعة

من الأعمال الرائعة التي يقوم بها المسلم في يوم الجمعة هو الدعاء لأخيه المسلم بأجمل الأدعية، والتي من بينها ما يلي:

الدعاء الأول اللهم إني أسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن تمن على فلان بالصحة والعافية، وأن تبعد عنه مصائب الدنيا، إنك على كل شيء قدير.

الدعاء الثاني اللهم إني أسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن تجعل حياة هذا الشخص خالية من أي خلافات أو نزاعات أو مشاحنات، اللهم واجعل الهدوء يملأ حياته كلها.

الدعاء الثالث اللهم إني أسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن ترزق فلان العفو والمغفرة، اللهم وأعنه على تأمين احتياجاته كلها، أمين يا رب العالمين.

الدعاء الرابع اللهم في يوم الجمعة أسالك أن تحفظ هذا الشخص بعينك التي لا تنام، اللهم إنه غالي على قلبي واحفظه واجعله دائمًا في أحسن حال.

الدعاء الخامس اللهم يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلب من أحب على الإيمان، اللهم واجعله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

دعاء لشخص متوفي يوم الجمعة

من أعظم الأدعية التي يقوم بها المسلم في يوم الجمعة هو الدعاء لشخص متوفى، ومن تلك الأدعية التي يمكن ترديدها في يوم الجمعة ما يلي:

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تجعل فلاناً من سكان الجنة، وأنزل عليه الخير والرحمة، واجعله يا الله من الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تنجي فلاناً من عذاب القبر، اللهم ووسع مدخله وأكرم نزله، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تجعل فلاناً من أصحاب اليمين، وارزقه يا الله صحبة الإكرام الإبرار في جناتك جنات النعيم.

اللهم إني أسألك في يوم أن تبدل فلان دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، اللهم واجب دعائنا أنك أنت سميع مجيب الدعوات.

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن ترحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم واغفر لهم ذنوبهم، وارحمهم واعفوا عنهم، وأدخلهم جناتك جنات النعيم.