تحديث ترددات قنوات الأطفال الفضائية الجديدة 2023 - استقبل تردد طيور الجنة وتنة ورنة وكراميش 1444، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تحديث ترددات قنوات الأطفال الفضائية، والتي يكثر البحث عليها على أقمار النايل سات وعرب سات، خاصة وجود متابعين بالملايين في الوطن العربي يبحثون عن هذه الترددات، لذلك فريقنا أن يقدم لكم تردد قنوات الأطفال على النايل سات وعرب سات 2023 -طيور الجنة وتنة ورنة وكراميش 1444.

تحديث ترددات قنوات الأطفال الفضائية الجديدة 2023 - استقبل تردد طيور الجنة وتنة ورنة وكراميش 1444

تردد قناة بطوط الجديد 2023

التردد: 11594 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة تنه ورنه 2023 Tinh Warna

التردد: 11853 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة زي ألوان 2023 Zee Alwan

التردد: 11277 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قنوات الأطفال على النايل سات وعرب سات - تردد طيور الجنة وتنة ورنة وكراميش 2023

تردد قناة كراميش الجديد 2023

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور الجنة 2023

التردد: 11393 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2023

التردد: 11396 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي 2023

التردد: 11528 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كرتون نتورك الجديد Cartoon Network CN 2023

التردد: 12226 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة سمسم 2023

التردد: 11483 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ماجد الجديد 2023

التردد: 12221 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة MBC3 للأطفال الجديد 2023

التردد: 11475 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: رأسي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي كيدز 2023

التردد: 11526 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 8/7 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة دودو كيدز الجديد 2023

التردد: 12604 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة أطفال ومواهب 2023

التردد: 11353 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2023

التردد: 11602 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة مودي كيدز 2023

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كوجي الجديد 2023