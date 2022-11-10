عالم الفضاء المصري فاروق الباز يتحدث عن كارثة تهدد 3 مدن مصرية

تحدث عالم الفضاء المصري فاروق الباز، عن تأثيرات التغيرات المناخية على مصر، وتهديدها الكارثي لـ3 مدن في البلاد.

وأوضح الباز، خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر قناة "النهار"، مساء الأربعاء: "التغيرات المناخية ممكن تزود درجة الحرارة وتقلل الإنتاج الزراعي، وممكن يزود سطح البحر يغير شكل دمياط ورشيد والإسكندرية".

وأضاف: "لازم نفهم إيه القصة وإيه اللي ممكن يتغير، ولو تغير طبيعًا نتعامل معه إزاي، ولو تغير بسبب التدخل البشري لابد من إيقاف الممارسات التي تؤدي إلى ذلك".

وتابع الباز: "نتيجة لقمة شرم الشيخ، العالم كله يشعر الآن أنه يجب عمل شيء لمواجهة تغيرات المناخ، بينما الدول النامية تطالب المتقدمة بمساعدتها لمواجهة الأمر، لأن الإصلاح مفيد للجميع".

وأكمل: "العالم أصبح يهتم بقضايا المناخ، وأن تأتي متأخرًا خيرًا من أن لا تأتي، الحكاية ممكن تتلحق لو تجمعنا وتعاونا مع بعض".