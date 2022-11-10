لعبة "فيفا" تتوقع هوية المنتخب المتوج بمونديال قطر 2022

توقعت لعبة "فيفا" فوز المنتخب الأرجنتيني بلقب بطل مونديال قطر 2022، وتتويج قائده النجم ليونيل ميسي بجائزتي الحذاء الذهبي والكرة الذهبية كأفضل هداف وأفضل لاعب في البطولة.



وأجرت شركة "EA Sports" تجربة محاكاة لمباريات البطولة الـ64 من مرحلة المجموعات إلى النهائي، باستخدام لعبة "FIFA 23".



والمثير للانتباه، أن شبكة "ESPN" الأمريكية، قالت إن الطريقة التي استخدمت هذه المرة في اللعبة هي نفسها التي استخدمت قبل نسخ 2010 و2014 و2018 وتوقعت الفائز بشكل صحيح.



ووفقا لتجربة المحاكاة، فقد واجه المنتخب الأرجنتيني غريمه التقليدي والأزلي البرازيلي في النهائي، وانتهى بفوز "التانغو" بقيادة ميسي على زميله في فريق باريس سان جيرمان النجم البرازيلي نيمار قائد "راقصي السامبا" بهدف وحيد.



وتخطى منتخب الأرجنتين انطلاقا من مرحلة المغلوب في طريقه للنهائي كلا من الدنمارك، وهولندا، وفرنسا، بينما شق منتخب البرازيل طريقه إلى النهائي من بوابة كوريا الجنوبية، وألمانيا، والبرتغال.