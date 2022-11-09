سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8-11-2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس، والذي ارتفعت أسعاره في التعاملات ليوم الجمعة بالتوازي مع الانخفاض العالمي، كما لاحظنا زيادة الاهتمام عبر محركات البحث عن اسعار عيارات الذهب في المملكة، خاصة التجار ورجال الأعمال واًصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 10-11-2022.

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8-11-2022د

سعر الذهب عيار 24 اليوم في السعودية

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 206.55 ريال (55.01 دولار)،بحسب منصة "saudigoldprice.com" لرصد أسعار الذهب في المملكة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

وزاد جرام الذهب عيار 21 في السعودية إلى 180.90 ريال (48.26 دولار).

سعر الذهب عيار 18 اليوم في السعودية

وقفز جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، لنحو 155.91 ريال (40.51 دولار).

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية نحو 1477.42 ريالًا .