سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 10-11-2022.. سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء، تدهور اقتصاد يصيب لبنان منذ سنوات، لكنه اشتد منذ العام الماضي بصورة كبيرة جدا لا يمكن السيطرة عليها، دفعت أن يعلن المسؤولون في لبنان عن افلاس الدولة، وهو ما أحدث ارباكاً شديداً داخلها، لاسيما من لهم أموالا ي البنوك المحلية في البلد العربي، إذ عاشوا لحظات مأسوية بسبب أن أموالهم أصبحت في المجهول، ولن يعلموا إذ ما كانوا سيحصلون عليها أم لا بعد أن أعلنت الدولة افلاسها على الملأ.

كم سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء والبنوك

الأزمات السياسية والاقتصادية التي طالت لبنان ولا تزال تعاني منها، سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 10-11-2022.. سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء، دفعت إلى انهيار الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية المتداولة في ذلك البلد العربي، لاسيما الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، وهو ما يدفع اللبنانيون للبحث والاطلاع عن أسعار العملات في كل لحظة، حيث نرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، كم سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء والبنوك، ليطلع عليها الفئات المهتمة، منها تجار العملة، والمستوردون والمصدرون وغيرهم.





سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الخميس 10-11- 2022 في لبنان

ومطلع كل صباح، تتوجه أنظار فئات كثيرة من المجتمع اللبناني صوب شاشات التداول المحلية والعربية والعالمية، للبحث عن، سعر الدولار اليوم الخميس 10-11- 2022 في لبنان، إذ إن مكاتب الصرافة والذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الأمريكي، والمصدرون، والمدخرون بالدولار، وفئات أخرى تهتم بتفاصيل ارتفاع وانخفاض العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، حيث قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لرويترز يوم 28 سبتمبر 2022: إن الدولة اعتمدت سعر صرف قدره 15000 ليرة مقابل الدولار بدلا من 1507، واصفا ذلك بأنها خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المختلفة التي ظهرت منذ دخول البلاد في أزمة اقتصادية عام 2019، سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 10-11-2022.. سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء.