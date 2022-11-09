راصد جوي لـ"فلسطين اليوم": منخفض جوي جديد يصل البلاد.. هذه تفاصيله..!!؟

قال الراصد الجوي ليث العلامي، إن المنخفض الجوي الذي تتأثر به فلسطين المحتلة منذ أول أمس يبدأ بالانحسار هذه الليلة.

واَضاف العلامي في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الأجواء المستقرة تعود بدءًا من يوم غد الخميس، مشيرًا إلى أن الحرارة ستعاود الارتفاع بطبيعتها الخريفية المعتدلة خلال ساعات النهار والباردة في ساعات الليل.

وتوقع العلامي، أن تستمر خلال أيام السبت الأحد من الأسبوع المقبل وحتى يوم الاثنين، وستكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بقليل.

منخفض جديد

وحسب الراصد الجوي، يظهر منخفض جوي جديد يطل على فلسطين المحتلة خلال منتصف الأسبوع المقبل وحتى نهاية الأسبوع وفق الخرائط الجوية.

وأوضح العلامي، أن طبيعة المنخفض المقبل على فلسطين غير واضح الملامح بعد، لافتًا أنه يتم متابعة الخرائط الجوية للحصول على معلومات أدق حول هذا المنخفض الجوي.

وحول تضرر العديد من المناطق في غزة جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي تشكلت بفعلها، أوضح أن نسبة الأمطار خلال المنخفض الجوي الأخير هي نسبة طبيعية وهطلت في مواسم سابقة على القطاع ولم تسبب أي أضرار، مبينًا أن الخلل يأتي بسبب ضعف البنية التحتية في المناطق المتضررة.

وبيّن أن المنخفض الجوي المقبل تتضح تفاصيله في مطلع الأسبوع المقبل بعد متابعة الخرائط الجوية، وعقب ذلك يتم رفع التوصيات إلى الجهات المختصة لرفع حالات الجهوزية والطوارئ.

وأدى هطول الأمطار إلى غرق منازل مواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة جراء ارتفاع منسوب المياه، كما أدى إلى تعطل عدد من السيارات في الشوارع، حيث شهدت ساعات يوم الثلاثاء 8 نوفمبر سقوط غزير للأمطار تركزت في مدينة غزة والشمال.

وتدخل جهاز الدفاع المدني بغزة لشفط المياه من بعض المنازل والبنايات في مناطق متعددة وتتركز بمنطقة الشاطئ غرب غزة.