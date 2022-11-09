سبب وفاة الأستاذ احمد أبو الهنود- فيديو لحظة وفاة الأستاذ أحمد أبو الهنود، نعى الفلسطينيون أمس الثلاثاء الأستاذ المربي الفاضل الأسير المحرر أحمد أبو الهنود، الي وافته المنية أمس الثلاثاء بعد أن تعرض إلى حادث سير في نابلس شمال الضفة المحتلة، أدى إلى فاته على الفوز، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين بنعيه، وذكر سيرته الحسنة، إذ ضجت السوشيال ميديا بذكر مواقف الأسير المحرر الأستاذ أبو الهنود الذي انتقل إلى رحمة ربه أمس الثلاثاء، الحسنة، حيث انه يتمتع بسيرة طيبة دفعت العديد للحديث عنها بكل حزن بعد خبر وفاته.

من هو الأستاذ احمد أبو الهنود

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتساءلون عن، سبب وفاة الأستاذ احمد أبو الهنود- فيديو لحظة وفاة الأستاذ أحمد أبو الهنود، حيث إن الفقيد له سيرة ذاتية حسنة بين الأوساط الفلسطينية، خاصة أنه أسير محرر، وشقيق الشهيد القائد محمود أبو الهنود الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل سنوات، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هو الأستاذ احمد أبو الهنود، إذ إن الفقيد أبو هنود مضى من عمره 58 عاما من بلدة عصيرة الشمالية، يعمل مربياً ومعلماً للغة الإنجليزية في مدرسة بيت امرين الثانوية.





من هو أحمد أبو الهنود ويكيبيديا السيرة الذاتية احمد أبو الهنود

ويهتم الفلسطينيون بشكل عام في البحث عن، من هو أحمد أبو الهنود ويكيبيديا السيرة الذاتية احمد أبو الهنود، حيث إنه أسير محرر من سجون الاحتلال، ومعتقل سياسي سابق لدى أجهزة أمن السلطة، كما أنه عميد عائلة الشولي، وعضو لجنة الإصلاح بعصيرة وأحد الشخصيات الإسلامية المعروفة بالبلدة، كما تميز أبو هنود بالتفاني والتميز والاخلاص في عمله، وطيبة الخلق وبشاشة الوجه وحسن السيرة.





ما سبب وفاة المربي أحمد أبو هنود في نابلس

ونرفق لكم، ما سبب وفاة المربي أحمد أبو هنود في نابلس، حيث ذكرت مصادر محلية أن سيارة أبو هنود انقلبت على مفرق ياصيد قرب بلدة بيت إمرين شمال غرب نابلس شمال الضفة المحتلة، مما أدى لوفاته، حيث جاءت وفاة المربي الأستاذ الفاضل أحمد أبو هنود، قبل 15 يوماً من حلول الذكرى 21 لاستشهاد شقيقه محمود أبو هنود، الذي ارتقى في عملية اغتيال نفذتها طائرات الأباتشي الإسرائيلية، وإلى هناك وضعنا لكم تفاصيل، سبب وفاة الأستاذ احمد أبو الهنود- فيديو لحظة وفاة الأستاذ أحمد أبو الهنود، لتطلعوا عليها.