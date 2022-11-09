تايوان تخطط لصناعة طائرات مسيرة.. هل لها علاقة بنشوب حرب مع الصين؟

تخطط تايوان لإنشاء إنتاج محلي للطائرات المسيرة لمواجهة الصين، وقد خصصت للمشروع 1.6 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلاً عن مصادر.

وقالت الصحيفة: "تعتزم تايوان إنشاء سلسلة إمداد محلية في غضون عام للطائرات المسيرة التي يمكن للجزر استخدامها في الحرب مع الصين... بموجب خطة مدعومة بميزانية تبلغ 1.6 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، تعتزم الحكومة تصنيع طائرات مسيرة خاصة تايوانية في الشركات في "الفريق الوطني" لإنتاج أنظمة الطائرات المسيرة لعدد من الأغراض المحددة في حالة سيناريو حرب عبر المضيق".

تتوقع سلطات الجزيرة أن تتلقى الشركات الطلبات الأولى لإنشاء طائرات مسيرة بحلول يوليو/تموز من العام المقبل.

تصاعدت الأوضاع حول تايوان بشكل ملحوظ بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة مطلع أغسطس/أب. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

توقفت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949 بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي شيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. منذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.