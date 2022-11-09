السعودية تضخ استثمارات إضافية في نادي نيوكاسل الإنجليزي

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ضخ استثمارات جديدة بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية في نادي "نيوكاسل يونايتد" الإنجليزي، الذي اشتراه قبل أكثر من عام بقليل.

سيضخ صندوق الثروة السيادي ومستثمرون آخرون 70.4 مليون جنيه إسترليني (80.6 مليون دولار) في فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لبيان صدر اليوم الأربعاء.

وبذلك يصل المبلغ الإجمالي المستثمر في النادي من قبل مجموعة المستثمرين المالكة إلى 450 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ".

وأبرم صندوق الاستثمارات العامة أخيرا صفقة استحواذ طويلة الأمد على نيوكاسل يونايتد في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، ليصبح النادي جزءا من الفرق الأوروبية التي يمولها مستثمرون من الشرق الأوسط بموارد غير محدودة على ما يبدو.

منذ ذلك الحين، أحضر نيوكاسل يونايتد مدربا ولاعبين جددا ويواصل سلسلة نجاحه لهذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الثالث في الجدول بعد سلسلة من العروض الرائعة.

وقال دارين إيلز الرئيس التنفيذي لنيوكاسل يونايتد في بيان: "نحن في بداية خطة طويلة الأجل تهدف إلى بناء ناد يمكنه التنافس باستمرار على أعلى مستويات كرة القدم الإنجليزية والأوروبية".

نيوكاسل يونايتد هو أحد أفضل الأندية المدعومة في إنجلترا. يقع ملعب سانت جيمس بارك في قلب نيوكاسل أبون تاين، وهي مدينة تقع في الشمال الشرقي من البلاد، ويستقطب متوسط ​​عدد الجماهير أكثر من 50 ألفا.