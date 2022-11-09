الكوري سون يحسم موقفه من المشاركة في كأس العالم 2022

أعلن هيونغ سون مين نجم منتخب ​كوريا الجنوبية​ وتوتنهام هوتسبير الإنكليزي، استعداده للمشاركة في ​كأس العالم 2022​ والتي تنظمها قطر خلال فترة (20 الشهر الجاري) وحتى 18 كانون الأول/ديسمبر.

وأكد سون حضوره مع منتخب بلاده في المونديال من خلال رسالة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تعرضه للإصابة مؤخراً مع توتنهام.

ويتواجد المنتخب الكوري الجنوبي في المجموعة الثامنة والأخيرة مع كلًا من: البرتغال - غانا - أوروغواي.

ويبدأ المنتخب الكوري الجنوبي مشواره مع منتخب أوروغواي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ثم غانا يوم 28، وفي 2 ديسبمبر/كانون الأول يختتم بمواجهة البرتغال.