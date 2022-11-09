ما هو مرض يحيى بيازي نجم باب الحارة- ما هو مرض الممثل السوري يحيى بيازي، لم تتوقف مواقع التواصل الاجتماعي- السوشيال ميديا- والمواقع الإخبارية بالحديث عن مرض الفنان السوري نجم باب الحارة يحيى بيازي، حيث وفق ما تم الحديث عنه، فإنه قد أصيب بمرض يقولون إنه خطير، وهو ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبوه وأنصاره في البحث عبر المواقع المختصة عن مرض الفنان السوري يحيى بيازي، وهو أحد نجوم باب الحارة المسمى باسم خاطر في المسلسل، حيث تأثر متابعوه ومحبوه بهذا الخبر، واعبروا عن تضامنهم معه.

مرض يحيى بيازي الممثل السوري

فاجأ الممثل السوري يحيى بيازي جمهوره بعدما أعلن عبر مقطع فيديو بإصابته بمرض خطير، ما هو مرض يحيى بيازي نجم باب الحارة- ما هو مرض الممثل السوري يحيى بيازي، حيث أعلن الخبر رفقة زميله السوري وائل شرف نجم باب الحارة باسم معتز، حيث أعلن لجمهوره عن مرضه وحالته الصحية الصعبة حيث ظهرت عليه ملامح المرض والتعب مع صعوبة في الحديث، وتوجه بالعتب للوسط الفني الذي لم يسأل عنه رغم علمهم بمرضه كما قال، بينما حاول وائل شرف ان يخفف عنه وتمنى له الشفاء العاجل، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مرض يحيى بيازي الممثل السوري.

المقطع أوجعني كثير والي يؤلم اكثر هو بعض عدم الإهتمام للفنانين الي يتعرضون لأمراض او يعانون من اي ضيقه سواً ماديه او نفسيه او صحيه

و #وائل_شرف من القلة الي يقدرون المهنه بالانسانيه قبل التمثيل ووقفته مع #يحيى_بيازي عظيمه جدا حتى ولو كانت بالكلام



نسأل الله الشفاء والعافيه ليحيى😢 pic.twitter.com/uZm0yKjj4X — محمد|📽 (@ii_mooi) November 8, 2022

من هو يحيى بيازي ويكيبيديا السيرة الذاتية

لمع نجم الممثل السوري يحيى بيازي عندما أخذ دور خاطر في مسلسل باب الحارة الشهير، وهو ما دفع جمهوره في البحث عن سيرته الذاتية كاملا بعدما أعلن إصابته بالمرض، من هو يحيى بيازي ويكيبيديا السيرة الذاتية، حيث إن الممثل السوري يحيى بيازي ولد في دمشق عام 1980، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية – قسم التمثيل، وبدأ التمثيل وهو طالب في مسلسل "ذكريات الزمن القادم"، للمخرج هيثم حقي، و"التغريبة الفلسطينية" عام 2004 للمخرج حاتم علي حيث لاقى ادائه اشادات واسعة حينها، كما شارك باسم خاطر في المسلسل السوري الشهير باب الحارة.

من هو يحيى بيازي خاطر باب الحارة

يهتم الجمهور المهتم بأخبار الفنانين والممثلين، من هو يحيى بيازي خاطر باب الحارة، بالاطلاع على السيرة الذاتية كاملة عن الممثل السوري الشهير، يحيى بيازي، بعدما أعلن عبر فيديو بثه عبر حسابه "تيك توك" عن إصابته بمرض خطير، عتبر الممثل السوري يحيى بيازي من الممثلين المشهورين في الوسط الفني السوري والعربي، وقد قدم الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة، والتي حقق من خلالها التألق والنجومية والشهرة، ومن أهم المعلومات التي تتوفر عنه هي كالتالي:

الاسم بالكامل: يحيى البيازي.

الاسم باللغة الإنجليزية: Yehia Elbiazy.

وُلد في تاريخ 31 يناير عام 1978 ميلادي.

من مواليد مدينة دمشق في سوريا.

يعتنق الدين الإسلامي.

البرج الفلكي: برج الجدي.

يبلغ من العمر 42 عام.

الحالة الاجتماعية: منفصل.

اسم الزوجة السابقة: مايا

عدد الأبناء: واحد.

أسماء الأبناء: أوس.

المهنة: ممثل وراقص.

المؤهل الدراسي: خريج من المعهد العالي للفنون المسرحية في قسم تمثيل.

بداية مسيرته الفنية في عام 2005 ميلادي.

أهم أعماله الفنية: مسلسل باب الحارة ومسلسل التغريبة الفلسطينية.









ما هو المرض الذي أصيب به الفنان السوري يحيي بيازي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وصفحات الممثلين السوريين والعرب بشكل عام، تناقل خبر، ما هو المرض الذي أصيب به الفنان السوري يحيي بيازي، إذ تعرض الفنان يحيى بيازي لجلطة دماغية أصيب على إثرها بالشلل النصفي وصعوبة كاملة في النطق، حيث ما زال يخضع لبرنامج علاجي لمحاولة التخلص من أثار الجلطة الدماغية التي أثرت بشكل كبير على حالته الصحية، ما هو مرض يحيى بيازي نجم باب الحارة- ما هو مرض الممثل السوري يحيى بيازي.