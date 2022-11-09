تشكيلة منتخب سويسرا في كأس العالم في قطر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تشكيلة منتخب سويسرا ضد صربيا والبرازيل والكاميرون، كما كشف مراد ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا، عن قائمة اللاعبين النهائية لخوض غمار نهائيات النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

تشكيلة منتخب سويسرا في كأس العالم في قطر 2022

ويلعب منتخب سويسرا، الذي يشارك للمرة الـ12 في نهائيات بطولة كأس العالم، ضمن منافسات المجموعة السابعة، إلى جانب كل من منتخبات صربيا والبرازيل والكاميرون.

تشكيلة منتخب سويسرا لمونديال قطر 2022: