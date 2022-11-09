تشكيلة منتخب سويسرا في كأس العالم في قطر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تشكيلة منتخب سويسرا ضد صربيا والبرازيل والكاميرون، كما كشف مراد ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا، عن قائمة اللاعبين النهائية لخوض غمار نهائيات النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
تشكيلة منتخب سويسرا في كأس العالم في قطر 2022
ويلعب منتخب سويسرا، الذي يشارك للمرة الـ12 في نهائيات بطولة كأس العالم، ضمن منافسات المجموعة السابعة، إلى جانب كل من منتخبات صربيا والبرازيل والكاميرون.
تشكيلة منتخب سويسرا لمونديال قطر 2022:
- حراسة المرمى: يان سومر (بروسيا مونشنغلادباخ) - يفون مفوجو (لوريان) - جوناس أولملين (مونبيليه).
- خط الدفاع: كيفن مبابو (فولهام) - سيلفان فيدمير (ماينز) - نيكو إيلفيدي (بروسيا مونشنغلادباخ) - مانويل أكانجي (مانشستر سيتي) - ريكاردو رودريغيز (تورينو) - إيراي كوميرت (فالنسيا) - فابيان شار (نيوكاسل يونايتد).
- خط الوسط: فابيان فري (بازل) - ريمو فرويلي (نوتنغهام فورست) - غرانيت تجاكا (أرسنال) - ريناتو ستيفين (لوغانو) - دينيس زكريا (تشيلسي) - جبريل سو (آينتراخت فرانكفورت) - ميشيل أيبيتشير (بولونيا) - تشيردان شاكيري (شيكاغو فاير) - أردون جاجشيري (لوزرين).
- خط الهجوم: بريل إيمبولو (موناكو) - سيدريك إيتين (يونغ بويز) - دان ندوي (بازل) - روبين فارغاس (أوجسبورغ) - هاريس سيفيروفيتش (غلطة سراي).
قائمة منتخب #سويسرا 🇨🇭 #قطر2022 #عالوعد pic.twitter.com/gIQIfCs0fC— Road to 2022 (@roadto2022) November 9, 2022