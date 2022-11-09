"حماس" تنعى الشهيد عيسة وتؤكد أن جرائم الاحتلال لن تضعف شعبنا

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد رأفت علي عيسة (29 عامًا)، من قرية صانور، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال غرب جنين مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إنّ جرائم القتل الصهيونية المتواصلة لن توهن عَزم شعبنا على مواصلة الصمود في أرضه".

وأكدت أن جرائم الاحتلال لن تزيد شعبنا إلا تمسّكاً بخيار المقاومة والدفاع عن نفسه وحقوقه ومقدساته، مشددة على أن "دماء الشهداء، وصبر الأمهات، وعزيمة الشباب ستزهر نصراً وعزاً وتمكينا".

واستشهد الشاب رأفت عيسة، اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، استشهاد رأفت عيسة (29 عامًا) برصاص الاحتلال بالقرب من الجدار الفصل العنصري في قرية عانين بجنين.

وفجر اليوم، أعلنت الصحة، استشهاد الشاب مهدي محمد حشاش (17 عاما)، خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال، التي اقتحمت مقام قبر يوسف، شرق مدينة نابلس.

وذكرت الوزارة، ان الشهيد حشاش من مخيم بلاطة، استشهد عقب إصابته بجروح خطيرة خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين لمقام يوسف.

يُشار إلى أن قرى ومدن الضفة والقدس المحتلتين تشهدان مواجهات عنيفة بين الاهالي وجيش الاحتلال، فيما يقمع الجيش، المواطنين بقوة السلاح ما يسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى واعتقال بالمئات.