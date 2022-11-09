جماهير غفيرة تشيع جثمان مهدي حشان في مخيم بلاطة

شيعت جماهير غفيرة في مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية المحتلة، عصر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الفتى مهدي محمد حشاش (15 عاما) والذي ارتقى فجرًا بمواجهات مع قوات الاحتلال التي اندلعت في محيط "قبر يوسف" وعند مدخل المخيم.

جنازة الشهيد حشاش، انطلقت، من أمام مستشفى رفيديا بمشاركة ممثلي القوى والمؤسسات والفعاليات المختلفة، وصولاً إلى مخيم بلاطة، حيث طاف به آلاف المشيعين شوارع المخيم بمشاركة عدد كبير من المسلحين، وبشكل خاص من كتيبة مخيم بلاطة الذين أطلقوا النار في الهواء تكريما للشهيد وتعبيرا عن غضبهم من جرائم الاحتلال.

وألقى ذوو الشهيد نظرة الوداع الأخير عليه وسط أجواء مؤثرة قبل ان تقام الصلاة عليه في مسجد عباد الرحمن ويوارى الثرى في مقبرة المخيم.

وألقيت خلال مراسيم التشييع كلمات، دان المتحدثون فيها جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، واستهدافه للأطفال والفتية بشكل خاص، كما أكدوا على مواصلة النضال في مواجهة الاحتلال.