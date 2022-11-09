برشلونة يحتفل بحذاء ليفاندوفسكي الذهبي

أقام نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، احتفالية لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لحصوله على جائزة الحذاء الذهبي، كأفضل هداف في الدوريات الخمسة الكبرى، الموسم الماضي.



ووصل مهاجم بايرن ميونخ السابق لـ50 هدفا الموسم الماضي، بمجموع 35 هدفا بالدوري الألماني و13 في دوري الأبطال وهدفين بكأس السوبر الألماني.

وحضر الحفل رئيس برشلونة خوان لابورتا، وأسطورة البارسا السابق كارليس بويول وعديد من النجوم السابقين.



وخاض ليفاندوفسكي آخر مباراة له مع برشلونة بالأمس ضد أوساسونا، وتلقى خلالها البطاقة الحمراء، لكن الفريق حقق الانتصار في النهاية بنتيجة (2-1).



وسيطير البولندي للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، قبل خوض نهائيات مونديال قطر، حيث يتواجد منتخب بولندا رفقة المملكة العربية السعودية والأرجنتين والمكسيك بنفس المجموعة.