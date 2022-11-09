روسيا تعلن عن عدد قتلى الجيش الاوكراني خلال 24 ساعة

تمكنت القوات الروسية من قتل ما يزيد عن 350 جنديًا أوكرانيًا خلال 2 ساعة الأخيرة، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وذكر البيان، أن القوات الروسية قتلت هؤلاء الجنود الأوكران أثناء صد هجماتهم على على عدة محاور.

وأضح أنه تم القضاء على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك (شمال كوغانسك)، ونحو 100 من الجنود والمرتزقة على محور كراسني ليمان (شمالا دونيتسك)، إضافة إلى أكثر من 80 جنديا على محور جنوب دونيتسك.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تم تدمير مستودعاً يحتوي على قذائف لراجمات الصواريخ HIMARS) ) قرب مدينة دنيبروبيتروفسك.

وتم تدمير ما يقارب 332 طائرة أوكرانية، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في 21 فبراير الماضي، بالإضافة إلى 470 2 طائرة بدون طيار، و388 منظومة صواريخ مضادة للطائرات.

كما دمرت القوات الروسية، 6482 دبابة ومدرعة أخرى، و885 راجمة صواريخ، و3564 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و7152 مركبة عسكرية خاصة