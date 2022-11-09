جوارديولا: اللاعبون سيتساقطون مثل الذباب في نهاية الموسم

وصف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، جدولة مباريات الفرق الإنجليزية بالجنونية، معربًا عن قلقه تجاه اللاعبين من الكم الهائل من المباريات التي يخوضونها في الموسم الواحد، والتي قد تؤدي إلى تساقطهم مثل الذباب في نهاية الموسم.



وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "لدي شعور بأنه يتوجب علينا الاهتمام بما سيشعر به اللاعبون عقب المشاركة في كأس العالم، في شهر مارس/أذار وأبريل/نيسان المقبلين عندما نصل إلى المراحل النهائية، ستكون الفرق التي تملك لاعبين يملكون حيوية ونشاطا أكبر فرص أفضل للفوز بالمباريات في تلك الفترة".



وأضاف: "الأمر يتعلق بكيفية عودة اللاعبين من كأس العالم، أعتقد أن هدف كل الأندية سيكون أن كم الطاقة الذي سيبذله اللاعبون في الحصص التدريبية يكون مثاليًا، سيتعلق الأمر فقط بالتعافي من أجل اللقاء التالي، الأمر جنوني، هذا كم كبير من المباريات على اللاعبين".



وتابع: "بالنسبة لي لا توجد مشكلة، سأحصل على أسبوعين من الراحة، وسنتواجد بعدها في أبو ظبي، ولكن بالنسبة للاعبين هذا كثير".



واعترف جوارديولا بأن هناك لاعبين سيحاولون تفادي الإصابات في مباراتي تشيلسي وبرينتفورد خوفًا من الغياب عن كأس العالم.



وواصل جوارديولا: "هناك لاعب سيقول إذا تعرضت للإصابة أمام برينتفورد، فلن يغير ذلك شيء في حظوظ الفوز بالبريميرليج، ولكن سيتسبب ذلك في الغياب عن كأس العالم، ماذا يمكنني أن أفعل؟ كيف سألعب؟ يجب أن أكون منتبهًا".



واستكمل: "يجب أن أخبر اللاعبين باللعب والتركيز، ولكن ذلك أمر جيد منذ شهر، ولكن الآن كأس العالم بات قريبًا، سيلعبون يوم السبت ومن ثم يطيرون يوم الأحد للانضمام للمنتخب الوطني، سيفكر بعض اللاعبين كذلك، وهذا أمر طبيعي".



وستقام الجولة التالية من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسيستكمل الدوري بعد نهائي المونديال بأسبوع واحد.



وعلق جوارديولا على ذلك: "عندما كنت مدربًا لبرشلونة وبايرن ميونخ، كنت أستمع إلى أخبار إنجلترا وشكوى المدربين من جدولة المباريات، لماذا تخوض مباراة يوم السبت الساعة 12:30 وتلعب يوم الأربعاء في دوري الأبطال، وهناك فرق في دول أخرى تلعب يوم الجمعة قبل مباريات دوري الأبطال بأسبوع وتكون أكثر استعدادًا".



وأتم: "هناك شكوى دائمة ولا شيء يتغير، الدوري الألماني به 18 فريق وهنا 20 فريقا إلى جانب بطولة كأس إضافية".