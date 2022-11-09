سبب وطبيعية مرض الممثل السوري يحيى بيازي -ما هو مرض يحيى بيازي الممثل السوري، بعد ظهوره بحالة مرضية سيئة تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب الحالة التي ظهر فيها يحيى بيازي الممثل السوري، لهذاوضمن مواكبتها الدائمة سنرفق لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سبب وتفاصيل مرض الفنان السوري يحيى بيازي، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي تجرى عبر محرك قوقل وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الفنان السوري يحيى بيازي بقى ترند طوال الساعات الماضية، نظراً لشعبيته الكبيرة التي يتمتع فيها الممثل السوري يحيى بيازي.

ما هو مرض يحيى بيازي الممثل السوري

ويحيى بيازي ، ممثل وراقص سوري ، ولد في العاصمة السورية دمشق في 31 يناير 1978 ، عن عمر يناهز الرابعة والأربعين ، وأشهرها مسلسل باب الحارة في السادس. إلى التاسع نيابة عن خاطر وتخرج عام 2005 من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق ، وتحدث عن حياته الزوجية ، فقد سبق له أن تزوج فتاة تدعى مايا خارج الوسط الفني ونتيجة هذا الزواج. كان لدي طفل وحيد اسمه أو إس ، لكنه لم يكن كذلك، واستمرت علاقتهما لفترة طويلة حتى انفصلا وسوف نتعرف على سيرة يحيى ضمن مقالنا سبب وطبيعية مرض الممثل السوري يحيى بيازي -ما هو مرض يحيى بيازي الممثل السوري

طالع أيضا: فيديو للفنان عبدالله السعايدة يكشف سبب ترحيله من الضفة للأردن

ما هو مرض يحيى بيازي

ويحيى بيازي هو ممثل سوري الجنسية، حيث ولد في الجمهورية العربية السورية عام 1978م، تخرج من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في مدينة دمشق عام 2005م، وذلك بعد أن شارك بشخصية “باك” في العرض المسرحي “حلم ليلة صيف”، لتبدأ بعدها مسيرته الفنية من خلال المشاركة في العديد من الأعمال الدرامية التي حصل على شهرة كبيرة من خلالها، ولعل أشهر الأدوار التي أداها هو شخصية مؤيد في مسلسل “رياح الخماسين

الفنان يحيى بيازي تعرض لمرض التصلب اللويحي

والي يأثر على صحة جسم الإنسان كامل ويدمرها

وللأسف محد سأل عنه ووقف معه بذا الموقف

دعواتكم له بالشفاء العاجل يخوان

و وائل شرف والله اهنيه على مواقفه الدائمة

ومبادئه الي ما تخلى عنه حتى ف التيك توك

-

الله يشفيه ويعافيه ويرفع عنه البلاء💚🙏🏻 pic.twitter.com/fvL3T6tUjx — فارس بحد ذاته (@fgh35_) November 8, 2022

ما هو يحيى بيازي

وضمن مقالنا سبب وطبيعية مرض الممثل السوري يحيى بيازي -ما هو مرض يحيى بيازي الممثل السوري، سنرفق لكم سبب وتفاصيل مرض الفنان والممثل السوري يحيى بيازي.

الاسم الكامل: يحيى بيازي.

تاريخ الميلاد: 31 يناير / كانون الثاني عام 1978م.

مكان الميلاد: الجمهورية العربية السورية.

المهنة: ممثل.

الجنسية: يحمل الجنسية السورية.

الديانة: يعتنق الديانة الإسلامية.

العمر: 43 عامًا.

ما هو مرض الفنان يحيى بيازي

وبحسب روايات مختلفة للمهتمين بالأمور الفنية ، فإن مرض الممثل السوري يحيى بيازي هو سكتة دماغية تسببت في شلل نصفي وصعوبة تامة في الكلام ، حيث لا يزال في برنامج علاجي للتخلص منه. كانت آثار السكتة الدماغية التي أثرت بشكل كبير على صحته.

فيما قالت وسائل إعلام سورية أن مرض الفنان يحيى بيازي هو مرض التصلب المتعدد ، وهو مرض مزمن في الجهاز العصبي المركزي يصيب الدماغ والحبل الشوكي ويسبب تلفا في الغشاء المحيط بالخلايا العصبية، وهو ما ينفيه الفنان يحيى بيازي أو يؤكده، سبب وطبيعية مرض الممثل السوري يحيى بيازي -ما هو مرض يحيى بيازي الممثل السوري

طالع أيضا: سبب وفاة عواطف الخريصي الدكتورة في جامعة الملك سعود وموعد الدفن ويكيبيديا

وائل شرف من الفنانين اللي احبهم كثير ودايم بكلامه يستشهد ب ايات واحاديث وثقافته عاليه ، ولما تعب احد زملائه بالوسط الفني يحيى بيازي كان هو اول واحد وقف معه



امثال وائل شرف كلنا نفتخر فيهم ❤️ pic.twitter.com/dnwC5viXFn — شبابيك الفن (@shababiik) November 8, 2022

من هي زوجة الممثل السوري يحيى بيازي

والفنان يحيى بيازي قد بدأ حياته الفنية كراقص وذلك قبل دخول معهد الفنون، كذلك أصبح ممثلًا، وان له العديد من التجارب في التأليف، مشيرا الى ان الكاتب زكي مارديني، شارك في كتابة مسلسل “زوال”، وأيضا كتابة ثلاثية “نور العين” في مسلسل “مدرسة الحب”، يذكر ان الفنان يحيى بيازي هو سوري مشهور، وهو خريج من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق دفعة 2005، حيث ضمت دفعته الفنانين: رنا شميس، جابر جوخدار، محمد الأحمد، مجد فضة.

سبب مرض الممثل يحيى بيازي

وفي مقالنا سبب وطبيعية مرض الممثل السوري يحيى بيازي -ما هو مرض يحيى بيازي الممثل السوري، فقد ظهر الفنان السوري يحيي بيازي في فيديو على تطبيق التيك توك، يتحدث فيه عن مرضه وحالته الصحية الصعبة، وقد ظهرت عليه ملامح المرض والتعب مع صعوبة في النطق، الأمر الذي تعاطف معه الكثير من الجمهور، ومرض يحي بيازي، ظهر للعلن بعد ان ظهر بيازي في الفيديو المشار اليه ،وقد ظهرت علية علامات التعب والمرض، أكد قريبين منه ان الفنان قد تعرض لجلطة دماغية، أصيب على إثرها بالشلل النصفي وصعوبة كاملة في النطق.

وأنة ما زال يخضع لبرنامج علاجي لمحاولة التخلص من أثار الجلطة الدماغية التي أثرت بشكل كبير علفى حالته الصحية.

من هو يحيى بيازي ويكيبيديا

ويحيى بيازي ممثل سورية, كاتب سيناريو وشاعر, ولد في العاصمة السورية دمشق عام 1978.at في بداية حياته ، انضم الفنان إلى قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية. خلال دراسته الجامعية ، قدم عرضا مسرحيا بعنوان حلم ليلة منتصف الصيف ليكون البداية الحقيقية لدخوله في علم الشهرة ، من خلال مشاركته في أكثر من مسلسل سوري ناجح في العالم العربي.

طالع أيضا: سبب وفاة الأميرة منيرة بنت محمد العطيشان

ما هو مرض الممثل السوري يحيى بيازي؟

وفي مقالنا سبب وطبيعية مرض الممثل السوري يحيى بيازي -ما هو مرض يحيى بيازي الممثل السوري، سنرفق لكم مقطع فيديو الذي ظهر فيه الفنان السوري يحيى بيازي، والذي أوصله لحالة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.