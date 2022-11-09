طالع تفاصيل تسريح "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" لآلاف من موظفيها

سرحت شركة "ميتا" الأمريكية، المالكة لـ"فليسبوك"، اليوم الأربعاء، ما يزيد عن 11 ألف موظف، وأبقت على تجميد التوظيف حتى الربع الأول من العام المقبل.

وأعلنت الشركة، في بيان لها، عن خطة التسريح، وقالت : إنها "قررت خفض عدد موظفيها بنحو 13 بالمئة".

مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، قال: "أريد أن أتحمل المسؤولية عن هذه قرارات تسريح العاملين في جميع أنحاء الشركة، وكيف وصلنا إلى هذا الوضع".

وأضاف زوكربيرغ، أن الفريق سيتأثر بشكل غير متناسب وسيتم إعادة هيكلة فرق العمل "بشكل أكبر"، كما ستعمل "ميتا" على تقليل بصمتها العقارية ومراجعة إنفاقها على البنية التحتية.

وبحسب شركة "ميتا" التي انخفض سهمها بنسبة 71% هذا العام، فإنها اتخذت خطوات لخفض التكاليف بعد عدة أرباع من الأرباح المخيبة للآمال وتراجع الإيرادات.

ويعكس تقليص النفقات تباطؤا حادا في سوق الإعلانات الرقمية والاقتصاد المتقلب على شفا الركود واستثمار زوكربيرغ مليارات الدولارات في برنامج "ميتافيرس".