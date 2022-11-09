إصابات بالاختناق خلال اعتداء الاحتلال على جنازة في بيت أمر شمال الخليل

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الأربعاء، بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنازة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة اعتدت على المشاركين في تشييع جنازة إحدى السيدات، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشيعين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، واندلعت على إثرها مواجهات.

وفي السياق نفسه، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين.