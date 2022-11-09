تقارير صحفية: ساديو ماني سيغيب عن كأس العالم

أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، أن السنغالي ساديو مانو، نجم بايرن ميونخ، سيغيب عن المشاركة في كأس العالم، بسبب الإصابة.

واضطر ماني لعدم استكمال مباراة فريقه ضد فيردر بريمن، أمس الثلاثاء، بملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني.

وبعد مرور نحو 20 دقيقة على بداية المباراة، اشتكى ماني من بعض الآلام، ليضطر مدربه جوليان ناجلسمان لاستبداله مبكرًا.



وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يعاني ماني بالفعل من إصابة قوية في أوتار الركبة.



وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يغيب ماني عدة أسابيع عن الملاعب، وبالتالي لن يتواجد في مونديال قطر.



ومن المقرر أن يعلن مدرب السنغال أليو سيسي عن قائمة اللاعبين الذين سيتوجهون إلى قطر يوم الجمعة المقبل.