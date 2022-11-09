إليك من هو رؤوف غبور رجل الاعمال المصري ويكيبيديا والسيرة الذاتية .. وفاة رؤوف غبور

من هو رؤوف غبور رجل الاعمال المصري ويكيبيديا والسيرة الذاتية .. طبيعة مرض رؤوف غبور ، ويبحث مئات الآلاف من الأشخاص في جمهورية مصر العربية عبر محرك جوجل الشهير عن إجابات هذه الأسئلة عبر محرك جوجل الشهير لذلك قام فريق فلسطين اليوم في وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن هذا التساؤل بالإضافة إلى ذلك وضعنا لكم سبب وفاته ، علمًا أن مواقع التواصل الاجتماعي بدأت بالتفاعل مع نبا رحيله إذ بدأ الجميع في تقديم التعزية والمواساة لعائلة الفقيد سائلين المولى عزوجل بان يتغمده بواسع رحمته وكل ما عليكم الآن هو المتابعة حتى النهاية وهو التالي:

من هو رؤوف غبور ويكيبيديا

ولقد وضعنا لكم في بداية هذه المقالة التي نتحدث بها سبب وفاة رؤوف غبور رجل الاعمال المصري وموعد الدفن ، معلومات عامة عن رؤوف غبور وهو يعد أحد رموز الصناعة في مصر ورئيس مجموعة شركات غبور والعضو المنتدب في مصر ورئيس مجلس ادارة شركة جي بي غبور أوتو اللى تأسست سنة 1985 . وزوجته الراحله علا لطفي زكي وهبه.

ونواصل معكم في تقديم المعلومات حول رجل الاعلام المصري الراحل ، إذ أن رؤوف بدأ عمله من مدرسته 15 قرشًا فقط في تجارة البسبوسة حتى وصوله إلى تأسيس شركته جي بي أوتو غبور، والتي تتجاوز قيمتها السوقية 4 مليارات جنيه .

وبحسب تقارير صحفية مصرية ، فقد باع رؤوف 7.3 مليون سهم تمثل كامل حصته المباشرة ( 0.67% ) في جي بي أوتو في إطار إعادة هيكلة بين مساهمين عائلة غبور. وفيما يلي سبب الوفاة .

سبب وفاة رؤوف غبور رجل الاعمال المصري

ونقدم لكم في هذه الفقرة سبب وفاة رؤوف غبور رجل الاعمال المصري وهو على النحو التالي: إذ أن رؤوف كان يعاني من مرض عضال منذ فترة طويلة وهو سرطان البنكرياس وعلى إثر ذلك تم مكوث المريض داخل المستشفى لأشهر عدة. بعد أن تفشى في جميع جسمه .

وفاة رؤوف غبور





موعد دفن رجل الاعمال المصري رؤوف غبور

وحتى كتابة هذه المقالة لم يتم الإعلان رسميا عن موعد دفن وجنازة رجل الاعمال المصري رؤوف غبور حيث من المقرر أن يكون خلال الساعات المقبلة كما أنه من المتوقع أن يشارك فيه شخصيات عامة ورجل اعمال .

احمد طاهر علق: "وفاة رجل الأعمال رؤوف غبور انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمه د. رؤوف غبور كان دايما مثال لرجل الاعمال الوطني الناجح اللي عمره ما استسلم للضغوطات أو فكر يهاجر ويسيب مصر .. وصية رجل الاعمال د.رؤوف غبور لبلده مصر ".

وفاة رجل الأعمال رؤف غبور



انا لله وانا اليه راجعون



ربنا يرحمه

د.رؤوف غبور كان دايما مثال لرجل الاعمال الوطني الناجح اللي عمره ما استسلم للضغوطات أو فكر يهاجر ويسيب مصر .. وصية رجل الاعمال د.رؤوف غبور لبلده مصر#رؤوف_غبور pic.twitter.com/nBtiQ2LFYM — Ahmed Taher (@taher10111987) November 9, 2022

الدكتور أشرف عزات علق "بعد 24 ساعه من بيع حصته الشخصية في «جي بي أوتو» مقابل 30.8 مليون جنيه وفاه رجل الاعمال رؤوف غبور ".

ابراهيم مصطفى علق على وفاة رجل الاعمال رؤوف غبور : "لقد حزنت كثيرا لخبر وفاة رجل من احب الناس الي قلبي الرجل المحترم الدكتور رؤوف غبور شرفت ان عملت معه لمدة خمسة أعوام ".