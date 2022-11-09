إلك سبب وفاة رؤوف غبور رجل الاعمال المصري وموعد الدفن ويكيبيديا

سبب وفاة رؤوف غبور رجل الاعمال المصري وموعد الدفن ويكيبيديا ، وتم الإعلان رسميا اليوم الأربعاء الموافق 9-11-2022 عن وفاة رجل الاعمال مؤسس شركة جي بي غبور أوتو رؤوف غبور في جمهورية مصر العربية فيما بدأ الآلاف من الأشخاص في التغريد عبر حساباتهم الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على تويتر والفيسبوك يترحمون على روحه الطاهرة سائلين المولى عزوجل بأن يتغمده بواسع رحمته وقام فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي نوضح من خلالها كافة التفاصيل المتعلقة في طبيعة المرض وغيره ويترتب على جميع الزوار من المواصلة في المتابعة حتى النهاية .

سبب وفاة رؤوف غبور رجل الاعمال المصري

ونقدم لكم في هذه الفقرة سبب وفاة رؤوف غبور رجل الاعمال المصري وهو على النحو التالي: إذ أن رؤوف كان يعاني من مرض عضال منذ فترة طويلة وهو سرطان البنكرياس وعلى إثر ذلك تم مكوث المريض داخل المستشفى لأشهر عدة. بعد أن تفشى في جميع جسمه .

موعد دفن رجل الاعمال المصري رؤوف غبور

وحتى كتابة هذه المقالة لم يتم الإعلان رسميا عن موعد دفن وجنازة رجل الاعمال المصري رؤوف غبور حيث من المقرر أن يكون خلال الساعات المقبلة كما أنه من المتوقع أن يشارك فيه شخصيات عامة ورجل اعمال .

احمد طاهر علق: "وفاة رجل الأعمال رؤف غبور انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمه د. رؤوف غبور كان دايما مثال لرجل الاعمال الوطني الناجح اللي عمره ما استسلم للضغوطات أو فكر يهاجر ويسيب مصر .. وصية رجل الاعمال د.رؤوف غبور لبلده مصر ".

وفاة رجل الأعمال رؤف غبور



انا لله وانا اليه راجعون



ربنا يرحمه

د.رؤوف غبور كان دايما مثال لرجل الاعمال الوطني الناجح اللي عمره ما استسلم للضغوطات أو فكر يهاجر ويسيب مصر .. وصية رجل الاعمال د.رؤوف غبور لبلده مصر#رؤوف_غبور pic.twitter.com/nBtiQ2LFYM — Ahmed Taher (@taher10111987) November 9, 2022

الدكتور أشرف عزات علق "بعد 24 ساعه من بيع حصته الشخصية في «جي بي أوتو» مقابل 30.8 مليون جنيه وفاه رجل الاعمال رؤوف غبور ".

ابراهيم مصطفى علق : "لقد حزنت كثيرا لخبر وفاة رجل من احب الناس الي قلبي الرجل المحترم الدكتور رؤوف غبور شرفت ان عملت معه لمدة خمسة أعوام ".

وفاة رؤوف غبور

من هو رؤوف غبور ويكيبيديا

ولقد وضعنا لكم في هذه المقالة التي نتحدث بها سبب وفاة رؤوف غبور رجل الاعمال المصري وموعد الدفن ، معلومات عامة عن رؤوف غبور وهو يعد أحد رموز الصناعة في مصر ورئيس مجموعة شركات غبور والعضو المنتدب في مصر ورئيس مجلس ادارة شركة جي بي غبور أوتو اللى تأسست سنة 1985 .

ونواصل معكم في تقديم المعلومات حول رجل الاعلام المصري الراحل ، إذ أن رؤوف بدأ عمله من مدرسته 15 قرشًا فقط في تجارة البسبوسة حتى وصوله إلى تأسيس شركته جي بي أوتو غبور، والتي تتجاوز قيمتها السوقية 4 مليارات جنيه .

وبحسب تقارير صحفية مصرية ، فقد باع رؤوف 7.3 مليون سهم تمثل كامل حصته المباشرة ( 0.67% ) في جي بي أوتو في إطار إعادة هيكلة بين مساهمين عائلة غبور.