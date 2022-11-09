هبوط حاد في العملات الرقمية وبتكوين دون 18 ألف دولار

تكبدت العملات المشفرة خسائر كبيرة إثر موجة هبوط حادة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9/11/2022، تراجع فيها إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى نحو 877.6 مليار دولار مقابل نحو تريليون دولار خلال تعاملات أمس الاثنين، بنسبة هبوط تجاوزت 13 بالمئة وخسائر أكثر من 122 مليار دولار.

وبحلول الساعة 7.35 بتوقيت غرينتش، هبطت عملة بتكوين، التي تستحوذ وحدها على نحو 38.5 بالمئة من القيمة الإجمالية للعملات المشفرة، إلى 17.6 ألف دولار، بنسبة هبوط بلغت نحو 14 بالمئة خلال الـ24 ساعة الماضية، قبل أن ترتد قليلا وتعود إلى فوق 18 ألف دولار، بحسب بيانات "كوين ماركت كاب".

وخلال الأيام السبعة الأخيرة شهدت البتكوين هبوطا في القيمة حيث خسرت 6.93 بالمئة من قيمتها، وبلغت قيمة تداولات البتكوين في الـ 24 ساعة الأخيرة 89.2 مليار دولار ممثلة 56.71 بالمئة من إجمالي تداولات العملات المشفرة. وكانت النقطة الأعلى للبيتكوين في الأسبوع الأخير عند 21464.71 دولارا.

وفي أسواق المعدن الأصفر، قفزت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة خلال تعاملات الثلاثاء لتتجاوز مستوى 1700 دولار للأوقية (الأونصة) المهم، مدعومة بتراجع الدولار وعائدات السندات وعمليات شراء فنية، في حين لا تزال الأنظار مركزة على بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع، وفقا لرويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 1714.23 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:42 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 2.1 بالمئة عند التسوية إلى 1716 دولارا.

وسجل الذهب في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أكتوبر /تشرين الأول عند 1716.81 دولارا. وارتفع المعدن النفيس بالفعل بأكثر من 100 دولار منذ أن سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 1615.59 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.5 بالمئة مقتربا من أدنى مستوياته في أسبوعين أمام العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات السندات الأمريكية أيضا.

ومن المنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس المقبل، ويتوقع اقتصاديون تراجع الأرقام الأساسية الشهرية والسنوية إلى 0.5 بالمئة و6.5 بالمئة على الترتيب.

واقتفت المعادن النفيسة الأخرى أثر مكاسب الذهب، حيث زادت الفضة حوالي ثلاثة بالمئة إلى 21.39 دولارا للأوقية مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر يونيو/ حزيران.

وربح البلاتين 2.1 بالمئة ليصل إلى 999.13 دولارا، وارتفع البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1928.63 دولارا للأوقية.