تفاصيل اصطدام جرار سكة حديد بأتوبيس على مزلقان الصدر بالزقازيق

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه صباح اليوم بمزلقان الصدر بالكيلو400/61 بين محطتي "الزقازيق – بردين" وبعد عبور أحد الأتوبيسات تم غلق المزلقان لمرور جرار مفرد رقم (3197)، إلا أن سائق الأتوبيس قام بالرجوع للخلف من تلقاء نفسه أثناء مرور الجرار مخالفاً قواعد المرور والسلامة، مما أدى إلى اصطدام الجرار بمؤخرة الأتوبيس وتسبب ذلك في وقوع عدد من المصابين.

وعلى الفور تم نقلهم لمستشفي الزقازيق للعلاج وتم خروج أغلب الحالات بعد عمل الإسعافات اللازمة وتم إخلاء الخط وتسيير حركة القطارات علي الخط بصورة طبيعية.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتشكيل لجنة فوراً للوقوف على ملابسات الحادث.

وتهيب الهيئة بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور عند عبور المزلقانات حفاظاً على الأرواح والممتلكات.