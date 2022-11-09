موعد شهر رمضان المبارك 2023- الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان- ينتظر المسلمون في مختلف أنحاء الوطن العربي موعد شهر رمضان 2023، والذي يحل علينا مارس القادم، وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، إذ كشف المعهد كافة التفاصيل المتعلقة بـ موعد شهر رمضان 2023، لذا نحاول في فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية نشر موعد شهر رمضان المبارك 2023- الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان.

موعد شهر رمضان عام 2023

ويعد موعد شهر رمضان 2023 أحد أكثر الأمور بحثًا خلال الآونة الحالية، إذ ينتظره المسلمون كل عام للتقرب فيه إلى الله تعالى، فهو أحد أحب الشهور والذي يكثر به أعمال الخير.

ويأتي موعد شهر رمضان 2023 يوم الخميس 2023 / 3 / 23، وفقًا لـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، إذ يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 7.24 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، على أن يتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 فلكيا بجانب الرؤية الشرعية، والمقرر لها يوم 21 مارس.

موعد شهر رمضان لعام 1444

1 رمضان يوافق كم بالميلادي 2023؟

ويختلف موعد شهر رمضان من عام لآخر، إذ جاء موعد شهر رمضان للعام الماضي يوم الثلاثاء 13 إبريل، واستمر حتى الأربعاء 12 مايو، وكان الخميس 13 من الشهر ذاته هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

امساكية رمضان 2023

موعد شهر رمضان 2023

ويتضمن شهر رمضان 2023 العديد من الإجازات الرسمية هذا العام كما يتزامن موعد شم النسيم 2023، مع موعد شهر رمضان 2023، وتأتي قائمة الإجازات كالتالي:

- يوم الجمعة 24 مارس – 2 رمضان.

- يوم السبت 25 مارس – 3 رمضان.

- يوم الجمعة 31 مارس- 9 رمضان.

- يوم السبت 1 إبريل – 10 رمضان.

- يوم الجمعة 7 إبريل – 16 رمضان.

- يوم السبت 8 إبريل – 17 رمضان.

- يوم الجمعة 14 إبريل – 23 رمضان.

- يوم السبت 15 إبريل – 24 رمضان.

- يوم 17 إبريل بمناسبة إجازة شم النسيم – 26 رمضان.

موعد شهر رمضان 2023 في مصر

ووفقًا لما ورد عن دار الإفتاء المصرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستقبل موعد شهر رمضان 2023 بترديد الدعاء التالي: «اللهم بلغنا رمضان وارزقنا توبة ترُضيك عنا واجعل لنا نصّيبا من رحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون».