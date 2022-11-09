الجبهة الشعبية تزف الشهيد مهدي محمد حشاش وتؤكد ان جرائم الاحتلال لن تنال من إرادة

زفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة إلى جماهير شعبنا 9/11/2022 الشهيد البطل مهدي محمد حشاش، والذي ارتقى خلال تصديه البطولي لاقتحام قوات الاحتلال ومستوطنيه لقبر النبي يوسف، شرق مدينة نابلس، فجر اليوم الأربعاء.

وأكدت الجبهة الشعبية أن دماء الشهداء الطاهرة، والتي تروي تراب وطننا الحبيب، ستكون لعنة تطارد العدو الصهيوني ومستوطنيه، في كل زمان ومكان، ولن نهدأ أو نستكين، حتى الوفاء لهذه الدماء، كما تؤكد أن جرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة لن تنال من إرادة أبناء شعبنا بل ستعزز من عزيمتهم وإرادتهم الصلبة، حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا من دنس الاحتلال.

نبرق بالتحية، إلى الشباب الثائر المقاوم، وإلى أبناء شعبنا في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلة، الذين يتصدون بكل عزة وعنفوان، لاقتحامات وإرهاب الاحتلال ومستوطنيه.